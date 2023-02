FC Moosinning kommt spät in Schwung: Erster Testspielsieg im neuen Jahr

Trieb die Mannschaft an: Moosinnings Spielertrainer Georg Ball (r.), der per Elfmeter das 2:1 erzielte. © Dieter Michalek

Im dritten Testspiel hat es nun auch beim FC Moosinning mit dem ersten Sieg im neuen Jahr geklappt.

Moosinning – Auf Kunstrasen kam die Ball-Elf in Marzling zu einem 4:2 (2:1)-Sieg gegen den Nord-Bezirksligisten SVA Palzing. Moosinning war zwar von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, der erste Konter der Palzinger endete aber mit einem sehenswerten Heber von Ivan Rakonic zum 1:0.

Nur vier Minuten später jagte Florian Jakob die Kugel vom Sechzehnereck in den rechten Winkel zum 1:1. In der Folge blieb Moosinning am Drücker. Georg Ball scheiterte zunächst mit einem Kopfball an der Querlatte, doch mit einem an Fabian Ulitzka verschuldeten Foulelfmeter gelang dem Moosinninger Spielertrainer kurz vor dem Wechsel doch noch das 2:1.

Halbzeit zwei begann erneut mit einer Moosinninger Unachtsamkeit auf der linken Abwehrseite. Palzing spielte schnell und direkt, und Noah Staudt hatte in der Mitte keine Mühe, zum 2:2 abzuschließen.

In der Schlussphase machte das Moosinninger Rumpfteam – Trainer Chris Ball hatte nur zwei Spieler auf der Bank – noch einmal mächtig Betrieb und entschied die Partie zu seinen Gunsten. Jakob drückte einen Abpraller nach einem Pfostenschuss von Alex Auerweck zum 3:2 über die Linie, und Stefan Haas verwertete ein Zuspiel von Lukas Treffler zum 4:2-Endstand.

Die nächste Partie bestreiten die Gelb-Schwarzen am morgigen Freitag um 19 Uhr, ebenfalls in Marzling, gegen den BC Attaching. (th)