Acht Spieler fallen aus! Personal-Notstand beim FC Moosinning

Von: Helmut Findelsberger

Christoph (li.) und Georg Ball wollen den Trubel der letzten Tage abhaken. © FCM

Mit dem TSV Peterskirchen wartet an diesem Samstag um 15.30 Uhr ein starker Aufsteiger den FC Moosinning.

Moosinning – „Wieder Richtung Berge“, sagt FCM-Vorsitzender Karl Thumbs und hofft, „dass wir wieder mal gewinnen“. Das könnte eine Mammutaufgabe werden. Acht Mann zählt Trainer Christoph Ball auf, die fehlen werden. Abwehrchef Johannes Volkmar ist noch im Urlaub, verletzt oder krank sind Florian Jakob, Fabian Ulitzka, Maxi Schmid, Christoph Kollmannsberger, Mäx Lechner, Peter Werndl und David Kamm. Aaron Siegl steht dafür ab sofort als dritter Torhüter zur Verfügung. Der war schon in Moosburg Torwarttrainer unter Spielertrainer Ball und folgte diesem vor der letzten Saison nach Moosinning. Der 32-jährige hat zwischen den Pfosten Regionalligaerfahrung bei Clubs von Burghausen bis Wilhelmshaven gesammelt.

Vom Trubel und dem ganzen Nachtarocken der letzten Tage via Presse will Ball ab sofort nichts mehr hören. „Wir müssen zusammen den Bock umstoßen“, fordert er. Das könnte vielleicht eher gelingen, wenn Auerweck & Co. aus ihren Tormöglichkeiten mal den ersten Treffer vorlegen und in Führung gehen.

Und das gegen die abwehrstarken Peterskirchener. Die sind mit sechs Punkten Vorsprung auf Schönau und dem Torverhältnis von 48:16 aufgestiegen. Die nachfolgenden sieben Teams hatten in der Kreisliga Inn/Salzach mehr Treffer erzielt, aber an nur 16 Gegentore in 28 Spielen kam keiner heran.

9:6 lautet die derzeitige Bilanz nach sechs Partien, und zehn Punkte sind doppelt so viel wie Moosinning auf dem Konto hat. 2012 war Peterskirchen nach sechs Spielzeiten aus der Bezirksliga abgestiegen. Mit dabei von damals sind Daniel Winklmaier, mittlerweile Trainer in der achten Saison, und der 35-jährige Martin Vorsamer, der nach acht Jahren beim FC Hörgersdorf wieder in seine Heimat gezogen ist. „Der tut uns im Angriff ebenso gut wie der zweite Neuzugang Alex Thusbaß“ sagt Trainer Winklmaier. (fi - Tipp: 1:1)

FCM-Kader

Rieder (D. Auerweck), Haumann, G. Ball, Lanzinger, Haas, Maxi Lechner, Eschbaumer, A. Auerweck, Calis, Stauf, Reiser, Treffler, T. Auerweck, Saßmann