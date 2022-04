Ball: „Wenn wir nicht immer wieder so fahrlässig mit unseren Torchancen wären...“

Von: Helmut Findelsberger

Fachgespräch: Dorfens Trainer Christoph Deißenböck (l.) und sein Moosinninger Kollege Christoph Ball während des Derbys am Samstag. © DFI

Weit müssen der FC Moosinning nicht fahren. Knapp 40 Kilometer sind es bis Buchbach, dort ist um 19.15 Uhr die Zweite des Regionalligisten der Gastgeber.

Moosinning – Vor dem Hinspiel, das mit einem Moosinninger 6:0-Schützenfest geendet hatte, meinte Buchbachs Trainer Manuel Neubauer, „dass man wohl einen Bus ins Tor stellen müsse“. Da war man Tabellenletzter mit drei Punkten. Danach ging’s aufwärts, und es folgte gleich der 1:0-Heimsieg gegen Freilassing. Inzwischen hat sich der TSV auf Rang neun mit einem Zähler Differenz zum ersten Relegationsrang 11 hochgearbeitet.

FC Moosinning: Thomas Auerweck und Christoph Kollmansberger fit für Buchbach II

„Wir sind die Ausbildungsabteilung für unser Regionalliga-Team, das Durchschnittsalter des Kaders liegt knapp unter 20“ sagt Neubauer. Ob zweimal in Folge die gleiche Besetzung aufgelaufen sei, diese Frage wollte er gar nicht ernsthaft beantworten angesichts eines 34-Mann-Kaders. „U 23-Spieler eines Regionalligisten können ohne Einschränkung in beiden Teams spielen und für Ü 23 gilt 48 Stunden zeitlicher Abstand“ erklärte der 40-Jährige, der diese Saison noch viermal selbst gespielt hat.

„Wenn wir nicht immer wieder so fahrlässig mit unseren Torchancen wären“, kritisierte FCM-Coach Christoph Ball wieder mal mit der Einschränkung, „dass wir dennoch die zweitbeste Ausbeute der Liga haben“. Und er hat wieder mehr Alternativen, denn die Angreifer Thomas Auerweck und Christoph Kollmannsberger sind zurück. Alex Auerweck fällt weiter aus, hinter Christian Reiser steht ein Fragezeichen. „Der hat gegen Dorfen ganz schön was abgekriegt, aber so sind halt Derbys“, sagt Ball, der noch auf Dorfener Schützenhilfe gegen Freilassing hofft. (Helmut Findelsberger)

FCM-Kader

Strunk, Pfanzelt; Cetinkaya, Eschbaumer, Schmid, Stauf, Volkmar, G. Ball, Bartl, Haas, Jakob, Lanzinger, „Mäx“ Lechner, Reiser (?), Sassmann, Werndl, Th. Auerweck, Kollmannsberger, „Maxi“ Lechner, Treffler.