FC Moosinning: Nach Niederlage beim ESV - Derby der Gegensätze

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Geht’s diesmal ähnlich hoch her? Unser Bild entstand am siebten Spieltag der Vorsaison, als der TSV Dorfen den FC Moosinning 5:0 zerlegte. Zu allem Überfluss sah Moosinnings Christian Reiser auch noch Rot. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Der FC Moosinning steht unter Zugzwang. Im Derby gegen den TSV Dorfen muss die Moosinninger Elf unbedingt wieder punkten.

Moosinning – Fünf Spiele, fünf Punkte: Kein Wunder, dass beim ambitionierten FC Moosinning der Gemütszustand aller Beteiligten schon mal besser war. „Die Stimmung ist bestens – nach den zwei Siegen in Saaldorf und gegen Rosenheim auch kein Wunder“, vermeldet dagegen der Sportliche Leiter des TSV Dorfen, Markus Wetzel. Recht unterschiedliche Voraussetzungen also für das Landkreis-Derby in der Bezirksliga Ost, das am heutigen Samstag um 14.30 Uhr in Moosinning angepfiffen wird.

FC Moosinning nach Niederlage in Freilassing: „Irgendwie unzufrieden“

Am vergangenen Sonntag haben die Moosinninger beim ESV Freilassing spät und unnötig 1:2 verloren. Im Internet kursiert ein Video von der Pressekonferenz mit den Trainern nach der Partie. In dem Clip sieht man einen ziemlich angefressenen FCM-Coach Christoph Ball, der energisch gestikuliert – und ganz schön deutliche Worte auspackt. Sein Team habe sich „leicht übertölpeln lassen“. Doch er legt noch nach und sagt: „Jeder ist immer gscheit, labert [...] Aber dann nicht wach sein.“

Auch ein paar Tage später brodelt es noch in Ball. Immerhin: „Wir haben unter der Woche zwei nicht so schlechte Trainingseinheiten gemacht und sind guten Mutes, dass wir das jetzt erzwingen.“ Ball fordert „unbedingten Willen und Einsatz“ von seinem Team. Ob der zuletzt gefehlt hat? „Teils ja.“ Jeder sei gerade „irgendwie unzufrieden“, aber es müsse auch jeder „sich gegenüber ehrlich sein, jeder bei sich selber anfangen“.

FC Moosinning: Mangelnde Chancenverwertung das größte Problem

Ein großes Manko sei auch die schwache Chancenverwertung (Ball: „Die Galligkeit vor dem Tor fehlt“), wegen der man zuletzt unnötig Punkte habe liegen lassen. Ball betont dennoch, dass er zuversichtlich bleibe. „So kann’s ja nicht weitergehen, sonst haben wir nach zehn Spielen zehn Punkte und spielen dann gegen den Abstieg.“ Dabei habe seine Truppe eigentlich das Potenzial, vorne mitzuspielen. Ob nun, in dieser Phase, ein Derby gerade recht kommt? „Das ist wurscht in der Situation, gegen wen es geht. Klar kommt ein gewisser Derbyfaktor dazu“, sagt Ball, der Defensivmann Maxi Lechner wieder an Bord hat. Wegen Trainingsrückstands hat er zuletzt in der Zweiten gespielt. Dafür fehlt der nun verletzte Christoph Kollmannsberger.

Zuversicht herrscht dagegen bei zuletzt starken Dorfenern. Wetzel will die Siegesserie jedenfalls ausbauen. Ein Selbstläufer wird der FCM freilich nicht: „Erstens ist es ein Derby, und zweitens hat Moosinning ein sehr gutes Team. Sein derzeitiger Tabellenplatz spiegelt die wahre Stärke in keiner Weise wider.“ Zudem sieht er im FCM eine sehr kompakte Truppe, die vor allem mit den Herren Stauf und Volkmar in der Abwehr zwei Leistungsträger aufbieten könne, aber auch die Spielanlage von Spielertrainer Georg Ball im Mittelfeld gelte es zu beachten. „Dazu kommen in der Offensive mit Flo Jakob und dem Ex-Dorfener Maxi Lechner zwei gefährliche Stürmer hinzu.“ Wetzel schiebt den Druck auch nach Moosinning rüber: „Dem Vernehmen nach wollen sie ja noch aufsteigen.“

TSV Dorfen reist mit Rückenwind nach Moosinning

Die Isenstädter können mit der Empfehlung der besten Offensivabteilung der Liga anreisen. Dennoch meint Wetzel schmunzelnd: „Wir werden sicher nicht wieder sieben Treffer erzielen“ – wie eben jüngst gegen Rosenheim.

Fehlen werden nach wie vor die bekannten Langzeitverletzten. Yusuf Mutlu muss ein letztes Mal nach seinem Platzverweis pausieren. Zudem weilt Michael Eder im Urlaub, und der Einsatz von Florian Brenninger (Hochzeitsfeier der Schwester) ist noch fraglich. Trotzdem will Trainer Christoph Deißenböck mit seinem Team kompakt auftreten und versuchen, wie zuletzt nach vorne zu spielen. Tipp: 2:2