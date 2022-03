Dorfen stichelt nach Derby-Pleite: „Das 0:5 aus dem Hinspiel konnten sie nicht wettmachen“

Von: Helmut Findelsberger

Es ging heiß her, aber Schiedsrichter Patrick Schönherr hatte alles im Griff. © Dominik Findelsberger

Es war ein hitziges Derby zwischen Moosinning und Dorfen. Am Ende unterlag der TSV, der das aber gelassen nimmt. Die Stimmen in der Nachlese.

Moosinning/Dorfen – Den Humor hat Markus Wetzel auch nach der 0:2-Niederlage nicht verloren. Der Sportliche Leiter des TSV Dorfen hatte bei der Pleite des Bezirksligisten in Moosinning „eine bittere, am Ende aber wohl verdiente Niederlage“ seiner Mannschaft gesehen. Nach der Partie konnte er aber schon wieder lachen, als er noch anfügte, „dass sie das 0:5 aus dem Hinspiel aber nicht wettmachen konnten“. Bekanntlich hat der FCM in der Vorrunde bereits in der ersten Halbzeit fünf Tore kassiert.

Diesmal lief das Derby nicht so spektakulär ab. Wetzel ärgerte sich, „dass wir in der Anfangsphase aus unseren Chancen kein Tor gemacht haben“. Der Sportchef nahm den eingewechselten, 19-jährigen Keeper Johannes Huge in Schutz: „Der erste Gegentreffer war ein bisschen bitter, aber da kommt ein junger Torwart rein, der will und der sich beweisen muss. Aber wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen, da gibt es überhaupt keinen Vorwurf.“ Wetzel bedauerte auch, dass der TSV aus der Druckphase in der zweiten Halbzeit „außer Halbchancen zu wenig gemacht hat“.

Und das sagten weitere Fußballexperten zum Derby: Anton Lechner, Spieler und Trainer unter anderem in Taufkirchen und Langengeisling – sein Sohn Maxi spielt beim FCM und war auch Spieler in Dorfen: „Es ist ein verdienter Sieg für Moosinning vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war nicht mehr schön anzuschauen, kein Spielaufbau mehr von beiden Teams, nur noch hohe Bälle, aber der Boden war auch sehr holprig. Es war eine verdiente Revanche für die Schlappe vom Dorfener Hinspiel.“

Sascha Jost, ehemals Torhüter in Moosinning und Dorfen, derzeit Torwart-Trainer und Kassier bei Dorfen: „Es war kein richtiges Spitzenspiel heute, aber es hat schon die bessere Mannschaft verdient gewonnen. Das glückliche Moosinninger 1:0 ist halt nach einem krassen Torwartfehler gefallen, aber der Bub wird 19 Jahre alt. Der darf auch mal Fehler machen, das nehmen wir ihm nicht krumm. In der zweiten Halbzeit ist von unserer Mannschaft nicht mehr viel gekommen. Eine Topchance, wenn da der Hönninger das 1:0 macht. Aber dafür auch der verschossene Elfmeter auf der anderen Seite. Es ist eine bittere Niederlage, aber daran wachsen wir und können damit leben.“

Rupert Lanzinger, Abteilungsleiter des FC Moosinning: „Aufgrund der Torchancen ist unser Sieg verdient. Bei Dorfen habe ich eine sehr gute Möglichkeit gesehen, wir haben in der ersten Halbzeit den Elfmeter verschossen und noch zwei sehr gute Chancen vergeben. Das 1:0 ist ein wenig glücklich für uns gefallen. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt: Dorfen war etwas giftiger als wir und wollte auch unbedingt mehr nach vorne spielen. Wir haben uns sehr gut gewehrt und dann den entscheidenden Konter gefahren. Es war kein überragendes Spiel – also nichts für Feinschmecker. Es war mehr harte Arbeit, aber Dorfen hat auch sehr gut dagegen gehalten.“

Der TSV Dorfen beschäftig sich übrigens nicht mehr mit Wunden lecken, wie Trainer Christoph Deißenböck bestätigt: „Wir werden uns jetzt regenerieren, wieder sauber weiterarbeiten. Von unserer Seite her ist alles in Ordnung, da herrscht jetzt nicht die große Enttäuschung. Für mich zählt, was für eine Leistung meine Mannschaft Woche für Woche abliefert, gerade mit unseren jungen Spielern. Der Spielplan ist jetzt ein bisschen eng für uns, das wussten wir vorher und müssen es so annehmen und schauen, dass wir die Saison sauber zu Ende spielen.“ (Helmut Findelsberger)