Moosinninger Serie ist gerissen: Gelb-Schwarzen unterliegen Peterskirchen

Der Anfang vom Ende: Ein Freistoß des Peterskircheners Alexander Irlweg (nicht auf dem Foto) segelte durch Freund und Feind hindurch und landete zum 1:0 für die Gäste im langen Eck – Moosinnings Torwart Aaron Siegl hatte keine Abwehrchance. © Günter Herkner

Nun hat es den FC Moosinning erwischt. Nach 13 Spielen hintereinander ohne Niederlage musste sich der FCM zu Hause Aufsteiger TSV Peterskirchen mit 1:4 (0:3) Toren geschlagen geben.

Moosinning – Ausschlaggebend war eine grottenschlechte erste Halbzeit, in der die Gelb-Schwarzen alle Tugenden vermissen ließen, die eine Bezirksligamannschaft auszeichnet.

Von Beginn an lief im Spiel der Moosinninger wenig bis nichts zusammen. Die Gäste hingegen gingen engagiert zu Werke, und in der 11. Minute hatte Moosinnings Torwart Aaron Siegl Glück, dass er einen Rückpass im zweiten Versuch noch unter Kontrolle brachte. Machtlos war er in der 14. Minute, als ein Freistoß von Alexander Irlweg von rechts immer länger und länger wurde und im langen Eck zum 1:0 für die Gäste einschlug.

In diesem Stil ging es weiter: In der 29. Minute spielten die Gäste an der Mittelellinie einen einfachen Doppelpass, Florian Rudholzner steuerte allein in Richtung Tor und versenkte die Kugel zum 2:0. Fast eine Kopie dieses Treffers war das 3:0 in der 36. Minute, als die Gäste erneut an der Mittellinie die komplette Moosinninger Abwehr überspielten, und Benedikt Randlinger allein vor dem Tor auf 3:0 erhöhen durfte.

In der 38. Minute gaben die Moosinninger ein erstes Lebenszeichen von sich, aber frei vor dem Tor verhungerte der Schuss von Alex Auerweck. Zu allem Überfluss handelte sich Maxi Lechner kurz nach einem Foul auch noch eine Zeitstrafe ein.

FC Moosinning: Lebenszeichen in der zweiten Halbzeit zu wenig

Fabian Ulitzka kam in der Pause für Alex Auerweck ins Spiel, und die Moosinninger kamen wie verwandelt aus der Kabine. In der 50. Minute wurde David Kamm im Strafraum gefoult, Georg Ball legte sich den Ball zurecht und verwandelte den Strafstoß zum 1:3. Moosinning hatte nun alles unter Kontrolle, es rollte Angriff um Angriff in Richtung Peterskirchener Tor, einzig und allein die Abschlüsse brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Ball setzte die Kugel ans Außennetz, erneut Ball und Florian Jakob scheiterten mit einer Doppelchance am überragenden Gästekeeper Markus Mittermaier. Kamm durfte sich mehrfach versuchen, und auch Jakob hatte noch eine klare Torchance. Mit Glück und Geschick verteidigten die Gäste aber alles weg.

In der Nachspielzeit setzten die Gäste ihrerseits noch einen drauf. Ein Rückspiel von Yannik Saßmann geriet zu kurz, Dominik Schlögl ging dazwischen und machte mit dem 4:1 den Deckel endgültig drauf. Auf Moosinninger Seite sollte man aus dieser Partie das Positive mitnehmen: Die Mannschaft hat nach einer desaströsen ersten Hälfte eine Reaktion gezeigt, und mit dieser Einstellung sollte man in der kommenden Partie beim Tabellenzweiten SK Srbija durchaus bestehen können. (th)