FC Moosinning muss nach klarer Führung gegen TSV Siegsdorf doch noch zittern

Da platzt der Knoten: Georg Ball (5. v. r.) trifft zum 1:0. Mit ihm jubeln (gelbe Trikots, v. l.) Dennis Stauf, Johannes Volkmar und Alex Auerweck. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der FC Moosinning hat einen Heimsieg gegen den TSV Siegsdorf eingefahren. Hintenraus wurde es für die Elf von Trainer Christoph Ball allerdings noch eng.

Moosinning – Der FC Moosinning kann doch noch gewinnen. Mit einem verdienten 3:2 (2:0)-Sieg gegen den TSV Siegsdorf brachte die Ball-Elf den ersten Dreier in der neuen Saison unter Dach und Fach. Die Gelb-Schwarzen lagen dabei zwischenzeitlich 3:0 in Führung, gestalteten das Ganze aber am Ende noch einmal spannend.

Auf Moosinninger Seite rückten diesmal Thomas Auerweck, Chrissie Kollmannsberger und Luis Haumann in die Startelf, und von Beginn an merkte man den Jungs an, dass sie etwas gutmachen wollten. Auerweck setzte sich gleich mal mit zwei Torschüssen in Szene, und auch Stefan Haas scheiterte mit einem Schuss aus 16 Metern nur knapp.

Zum ersten Mal jubeln durften die Moosinninger in der 20. Minute, als Haas eine Ecke nach innen zog und Georg Giggs Ball am kurzen Pfosten zum 1:0 einnickte. Kurz darauf verpasste Maxi Lechner das mögliche 2:0, und auch Auerweck per Kopf und Kollmannsberger im Nachschuss scheiterten knapp. Die beste Möglichkeit ließ in der 32. Minute Alex Auerweck liegen, der den Ball frei vor dem Tor links daneben setzte.

Trat Siegsdorf bis dahin offensiv gar nicht in Erscheinung, so ließen sie in der 32. Minute aufhorchen. Einen weiten Diagonalball nahm Stefan Mauerkirchner volley, scheiterte dabei aber am linken Pfosten. Und nur kurze Zeit später wäre Lukas Rieder bei einem Kopfball von Mauerkirchner wohl ebenfalls machtlos gewesen, das Leder strich aber knapp am linken Pfosten vorbei. So durften die Moosinninger den Schlusspunkt in Hälfte eins setzen. Nachdem Stefan Haas eine tolle Kombination eigentlich schon mit dem 2:0 abschließen hätte müssen, drückte Thomas Auerweck den Ball mit dem Halbzeitpfiff nach Vorarbeit von seinem Bruder Alex per Kopf zum 2:0 über die Linie.

Mit demselben Elan startete Moosinning in Abschnitt zwei. Nach toller Flanke von Chrissie Kollmannsberger köpfte Alex Auerweck den Ball knapp vorbei, und nur kurze Zeit später kratzten die Gäste den Ball mehrfach von der Torlinie. Besser machte es in der 64. Minute Kapitän Johannes Volkmar, der den Ball im Anschluss an eine Ecke zum 3:0 unter die Latte nagelte.

Die Partie schien gelaufen, doch ein Strafstoßgeschenk nach einem angeblichen Foul von Dennis Stauf brachte die Gäste durch Felix Maßen wieder zurück ins Spiel. Die Leichtigkeit auf Moosinninger Seite war plötzlich weg, die Gäste kamen immer stärker auf, und mit einem abgefälschten Schuss machte Maximilian Attenberger die Partie in der 76. Minute endgültig wieder spannend.

Einen Kopfballtreffer der Gäste verhinderte eine Abseitsstellung des Siegsdorfer Angreifers, und so brachten die Gelb-Schwarzen den Sieg relativ sicher über die Runden, wobei Stauf das leere Gästetor in der Nachspielzeit mit einem Schuss von der Mittellinie um Zentimeter verpasste. Den Gelb-Schwarzen war’s relativ egal, die drei Punkte waren verdientermaßen eingefahren. (th)

Stimme zum Spiel

Moosinnings Vorsitzender Karl Thumbs: „Die drei Punkte waren unter dem Strich verdient für uns, und das Ganze sah im Gegensatz zu den ersten Spielen auch wieder nach Fußball aus.“