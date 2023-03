Fünfter Dreier in Folge: FC Moosinning bleibt den Spitzenteams im Nacken

Teilen

Christoph Ball (M.) startete mit dem FC Moosinning gut ins Pflichtspieljahr. © Christian Riedel

Auftakt geglückt: Der FC Moosinning bleibt nach einem verdienten 1:0 (1:0) beim TSV Siegsdorf in Lauerstellung hinter den Teams aus Kastl, Srbija und Töging.

Moosinning – Der Treffer des Tages gelang nach gut einer halben Stunde Maxi Lechner, der den Ball artistisch im Liegen zum 1:0 versenkte.

Coach Christoph Ball war nicht um seine Aufgabe zu beneiden, denn Dennis Stauf fällt bereits seit längerem aus, Yannik Saßmann verletzte sich im letzten Testspiel, Luis Haumann war zuletzt beruflich nicht an Bord, Christian Reiser, Thomas Auerweck und Florian Jakob konnten unter der Woche nicht oder nur eingeschränkt trainieren. Lukas Treffler durfte so von Beginn an im Sturmzentrum ran, Basti Lanzinger übernahm die Position neben Kapitän Johannes Volkmar in der Innenverteidigung, und so legte Gelb-Schwarz munter los.

Irgendwie war es der Mannschaft auf wundersame Weise gelungen, unter der Woche den Schalter von Test- auf Punktspielbetrieb umzulegen. Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Moosinninger mehr und mehr das Geschehen. Die Siegsdorfer mühten sich zwar redlich, in Gefahr bringen konnten sie das Moosinninger Tor in Abschnitt eins aber kein einziges Mal. Die Gelb-Schwarzen nutzten in der 33. Minute ihre bis dahin beste Möglichkeit: Lukas Treffler setzte sich auf links durch, per Flugkopfball verfehlte Maxi Lechner die Hereingabe zunächst noch, doch die Kugel fiel dem am Boden liegenden Angreifer erneut vor die Füße, und im zweiten Versuch traf er. Lanzinger setzte kurz darauf einen Eckball von Stefan Haas mit einem tollen Volleyschuss knapp drüber, und mit dem Halbzeitpfiff setzte Fabi Ulitzka Lechner in Szene, der den Ball an den rechten Außenpfosten jagte.

Auch Abschnitt zwei brachte erst nur FCM-Chancen. Nach einem Freistoß zögerte Haas links im Strafraum zu lange mit dem Abschluss, in der Folge scheiterte Alex Auerweck zweimal frei vor dem Tor an TSV-Schlussmann Fabian König. Fast hätte sich diese Nachlässigkeit gerächt, aber bei einem Freistoß von Felix Maaßen fischte Keeper Aaron Siegl das Lederaus dem Winkel. Auf Moosinninger Seite scheiterte der eingewechselte Christian Reiser mit einem Volleyschuss an Keeper König. Auf der anderen Seite klärte Jakob gegen Angreifer Stefan Mauerkirchner. Fazit: Es war Sieg fünf in Folge für den FCM. (th)