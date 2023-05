Sieg gegen Raubling: Platz zwei ist für Moosinning plötzlich wieder in Reichweite

Teilen

Kann der FC Moosinning noch auf den Aufstiegs-Relegationsplatz springen? © FuPa/Anton Deiter

Mit einem deutlichen 3:0 (2:0)-Sieg gegen den TuS Raubling hat der FC Moosinning seinen Siegeszug in der Bezirksliga Ost fortgesetzt.

Moosinning – Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Gelb-Schwarzen damit bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten SK Srbija herangerückt, der direkte Vergleich und das „machbare“ Restprogramm sprechen aber klar für die Münchner.

Auf Moosinninger Seite musste Coach Christoph Ball sein Team auf zwei Positionen umbauen, und so rückten Basti Lanzinger und Thomas Auerweck für Luis Haumann und Yannick Sassmann in die Anfangsformation. Kaum hatte die Partie begonnen, mussten die Moosinninger bereits die erste Schrecksekunde überstehen. Torwart Aaron Siegl hatte bei seinem Abspiel genau den Raublinger Alexander Lallinger anvisiert, doch frei vor dem Tor brachte dieser den Ball nicht an Siegl vorbei.

In der Folge aber nahm das Moosinninger Spiel immer mehr Fahrt auf, und in der 9. Minute durfte zum ersten Mal gejubelt werden. Nach einem Einwurf auf der linken Seite flankte Matthias Eschbaumer scharf nach innen, der Ball wurde immer länger und länger und landete schließlich unerreichbar zum 1:0 im langen Eck. Der Ball lief nun gut durch die Moosinninger Reihen. David Kamm verpasste nach Zuspiel von Maxi Lechner knapp das 2:0, Lechner setzte einen Rechtsschuss um Zentimeter am linken Pfosten vorbei, und bei einem Volleyschuss von Florian Jakob war TuS-Torwart Maximilian Wunderlich zur Stelle.

Die Gäste versteckten sich keineswegs, und so musste Siegl im Eins gegen Eins gegen Luca Ziemba retten, und bei der anschließenden Ecke holte der Moosinninger Keeper einen Kopfball der Raublinger aus dem Winkel.

Nichts zu halten gab es hingegen auf der Gegenseite, denn Stefan Haas setzte auf halbrechts Jakob in Szene, und dieser jagte die Kugel unhaltbar aus 22 Metern zum 2:0 in den rechten Winkel (39.). Noch vor dem Wechsel hätte Moosinning erhöhen können, aber ein Verteidiger bereinigte ein Zuspiel von Lechner auf den einschussbereiten Thomas Auerweck.

Nach dem Wechsel stemmten sich die Gäste vehement gegen die drohende Niederlage und machten nun mächtig Betrieb. Die größte Möglichkeit hatte dabei Ziemba, der einen Freistoß in der 60. Minute an den rechten Außenpfosten setzte. Kurz darauf bewahrte einmal mehr Moosinnings Keeper Siegl sein Team mit einer „Monsterparade“ gegen Ziemba vor einem Gegentreffer.

Auf Moosinninger blieb nun in der Offensive vieles Stückwerk, zu einem weiteren Treffer sollte es aber dennoch reichen. In der 76. Minute setzte sich Thomas Auerweck auf links durch, und seine Hereingabe versenkte Christian Reiser am langen Pfosten lauernd zum 3:0. Kurz darauf hätte Lukas Treffler sogar noch erhöhen können, und nach einer Hereingabe von Reiser von rechts verpassten gleich mehrere Gelb-Schwarze das mögliche 4:0.

Für Moosinning geht es nun am Samstag nach Saaldorf, und am letzten Spieltag zu Hause gegen Rosenheim, Srbija empfängt Peterskirchen und muss zum Abschluss nach Finsing. (th)