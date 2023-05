„Zu viele Punkte unnötig abgegeben“: Moosinning will mit Sieg im Nachholspiel Platz drei festigen

Bleibt der FC Moosinning im fünften Spiel in Folge ungeschlagen? © Christian Riedel

Einen erneuten Versuch starten in der Bezirksliga Ost der FC Moosinning als Gastgeber und der TuS Raubling am Dienstagabend um 20 Uhr.

Moosinning – Vor zwei Wochen war diese Partie buchstäblich ins Wasser gefallen und abgesagt worden. Auf dem Nebenplatz findet dieses Treffen heute statt, denn der Hauptplatz hat kein Flutlicht. „Ein früherer Spielbeginn war Raubling nicht möglich“, erklärt FCM-Chef Karl Thumbs, „aber auch der Platz ist absolut in Ordnung“.

3:0 hatte der FCM das Hinspiel gewonnen. Da war Christoph Ewertz noch Trainer beim TuS, den er in seiner dritten Saison in die Bezirksliga zurückgeführt hatte. Einen Tag vor dem ursprünglichen Termin in Moosinning gab’s die Raublinger Pressemeldung, die zum Saisonende geplante Trennung vorzuziehen, „um für den Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Impuls zu setzen“. Beim 3:0 gegen Ostermünchen und 1:2 zuletzt in Langengeisling fungierte Verteidiger Fabian Jäger von außen als Trainer.

Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und die punktgleichen Buchbach II und Waldperlach mit jeweils besserem direkten Vergleich bedeuten den Klassenerhalt. Der FCM könnte mit einem Sieg Rang drei festigen und den Rückstand auf SK Srbija vor den letzten beiden Spielen auf drei Zähler verkürzen. „Wir haben vor Wochen zu viele Punkte unnötig abgegeben und rechnen nicht, sondern schauen halt, dass wir unsere Spiele gewinnen“, gibt sich Trainer Chris Ball entspannt. (th)

FCM-Kader

Siegl (D. Auerweck); Ulitzka, Volkar, Eschbaumer, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, Maxi lechner, T. Auerweck, Saßmann, A. Auerweck, Kamm, Reiser, Treffler, Haumann.