FC Moosinning unter Druck: „Man verspürt Unruhe“

Von: Helmut Findelsberger

Da half alles Lamentieren nichts: Die Moosinninger – hier Alexander Auerweck (Nr. 13) und Maximilian Lechner (am Boden) – verloren am Mittwoch das Derby beim FC Langengeisling 0:1. © Christian riedel

Nach drei sieglosen Spielen soll beim FC Moosinning der erste Saisonsieg her. Intern verspüre man aktuell Unruhe nach dem unglücklichen Saisonstart.

Moosinning – Den vierten Anlauf zum ersten Saisonsieg unternimmt der FC Moosinning am heutigen Samstagnachmittag gegen den TSV Siegsdorf. Anpfiff im heimischen Rudi-Bayerl-Stadion ist um 13 Uhr. Man ist alles andere als zufrieden bei den Gelb-Schwarzen mit dem Saisonstart.

FCM Abteilungsleiter Huber: „Die Bezirksliga Ost steht für kampfbetonten Fußball“

„Die Bezirksliga Ost steht auch für kampfbetonten Fußball“, sagt Abteilungsleiter Florian Huber, „und den muss man annehmen und dagegenhalten“. Er bestätigt, „dass man beim Wirt und auch bei den Zuschauern Unruhe verspürt und Kritik zu hören bekommt“. Mit dem letztjährigen Aufsteiger kommt alles andere als Laufkundschaft nach Moosinning. Huber: „Die spielen auch diesen typischen Fußball, sind Supertypen – aber ein Sieg muss her.“

Die Chiemgauer wurden am Mittwoch zu Mentalitätsmonstern. Nach 28 Minuten 0:3 zurück, lagen sie ab der 50. Minute 4:3 in Front. Torhüter Fabian König handelte sich dann eine Rote Karte ein, und der Landesliga-Absteiger SB Rosenheim schaffte noch den Ausgleich. Neben dem für ein Spiel gesperrten Torhüter wird Neuzugang Felix Schrobenhauser (Chieming), bisher zwei Treffer, fehlen. Jonas Neuhofer, Liga-Torschützenkönig der letzten Saison, ist nach Ruhpolding zurückgegangen. „Wir haben einfach eine Wahnsinnsmentalität im Team“, sagt Abteilungsleiter Hans Geiger stolz und verweist auf den zurückliegenden Saisonendspurt. Vom direkten Abstiegsplatz arbeitete sich Siegsdorf mit sechs Siegen und drei Remis auf Rang sechs mit neun Zählern Vorsprung auf Relegationsplatz elf vor.

FCM Trainer Ball: „Ich erwarte bessere Einstellung“

Was wird anders? „Ich erwarte eine bessere Einstellung und viel mehr Willen“, lautet die Antwort von FCM-Trainer Christoph Ball. „Denn genau in diesen Punkten sind wir in den bisherigen Spielen unseren Gegnern unterlegen gewesen. Mit Klein-Klein kommst du nicht weit.“ Dass einige Spieler nicht die Form der Vorbereitung haben, gibt er auch zu. Er verteidigt aber mit Stefan Haas einen seiner technisch besten Akteure, „denn der konnte in Langengeisling wegen Rückenproblemen nur mit Schmerztabletten auflaufen“. Personell werde es Änderungen geben. Wieder im Kader sind Thomas Auerweck und Lukas Treffler. (Helmut Findelsberger)