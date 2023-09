Nürnberg II gegen TSV Buchbach LIVE: Schießt sich die Käs-Elf aus dem Tabellenkeller?

Von: Tim Hempfling, Boris Manz

Im letzten Aufeinandertreffen trennten sich der TSV Buchbach (re.) und der 1. FC Nürnberg II spektakulär mit 4:3. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Am Samstagnachmittag steht der 9. Spieltag der Regionalliga an. Der TSV Buchbach gastiert beim Vorjahres-Vierten 1. FC Nürnberg II. Der Liveticker.

FCN II will dritten Sieg in Folge – Buchbach zweiten Dreier der Saison. Anpfiff in Nürnberg ist um 14.00 Uhr.

Nürnberg/Buchbach – Harte Zeiten beim TSV Buchbach. Die Mannschaft von Trainer Alex Käs ist das Schlusslicht der Regionalliga Bayern, der letzte Punktgewinn ist schon drei Spiele her. Das 1:0 gegen Wacker Burghausen ist zugleich der einzige Saisonsieg. Mit nur vier Punkten aus acht Spielen steckt die Käs-Elf seit Wochen im Tabellenkeller fest.

1. FC Nürnberg II: Topscorer Kania mischt Liga auf - Dennoch hinter Erwartungen

Jüngst verloren die Buchbacher gegen Türkgücü München im Pokal. Davor setzte es knappe 0:1-Niederlagen gegen den Absteiger aus Würzburg und Türkgücü München. Am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr wartet die nächste schwierige Aufgabe, mit der Reserve des 1. FC Nürnberg.

Der Vorjahres-Viertplatzierte hat einen kleinen Lauf. Nach einem klaren 3:0-Erfolg über die SpVgg Ansbach folgte ein 4:3-Sieg in Aschaffenburg. Zudem befindet sich mit Julian Kania der Liga-Topscorer in den eigenen Reihen. Bereits sieben Tore und vier Assists kann die 21-jährige Neuverpflichtung von Schwaben Augsburg verbuchen.

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: Buchbach hofft in Nürnberg „auf Zählbares“

„Nürnberg hat eine technisch sehr starke Mannschaft, die sich mit dem routinierten Benedikt Kirsch und Angreifer Julian Kania, der für mich eines der größten Sturmtalente Bayerns ist, sehr gut verstärkt hat“, sagt Käs. Dennoch hofft er, dass für den Kultklub bald die nächsten Punkte drin sind: „Wir hätten letzte Woche gegen Würzburg und am Dienstag bei Türkgücü Zählbares verdient gehabt. Jetzt hoffe ich, dass wir an die Leistungen anknüpfen können, dann werden wir irgendwann belohnt.“ Irgendwann könnte schon in Nürnberg sein. Wir berichten im Live-Ticker. (btfm)