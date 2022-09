Kletthams goldene Wochen: Patrick Tischer über das Sechs-Punkte-Triple der Rot-Weißen

Von: Dieter Priglmeir

Die pfeilschnellen Stürmer wie Bright Francis (l.), der hier den Forsterner Felix Eiermann aussteigen lässt, sind ein Grund, warum derzeit auch Kletthams Zweite gewinnt und in dieser Saison noch ungeschlagen ist. © Christian Riedel / fotografie-ri

Wie geht das gleich wieder? Dieses Verlieren? In Klettham erinnern sich nur die älteren daran. Dreimal in Folge haben zuletzt die Rot-Weißen gewonnen, mit beiden Mannschaften.

Klettham – Wir befragten Patrick Tischer zum Kletthamer Sechs-Punkte-Triple. Für den RWK-Fußballchef läuft’s übrigens ohnehin prächtig. Vor kurzem war er im Dortmunder Signal-Iduna-Park, wo der Werder-Fan den sensationellen Bremer 3:2-Erfolg miterleben durfte. Aber jetzt zurück zum Amateurfußball, denn der macht dem Abteilungsleiter derzeit auch richtig Spaß.

„Ich glaube, dass das Team sehr fit ist und ziemlich viel Bock auf Fußball hat. Deshalb stehen wir nicht zu Unrecht da oben“: RWK-Fußballchef Patrick Tischer. © Privat

Herr Tischer, 18 Punkte innerhalb von drei Wochen – hat es das jemals schon gegeben?

Ich bin seit 2009 im Verein. Seitdem gab es so etwas noch nie, schon gar nicht in der Konstellation A-Klasse/Kreisklasse. 2017/18 hatten wir mal drei Spieltage, in denen unsere Zweite in der B-Klasse dreimal und die Erste zweimal gewonnen hat. Im dritten Spiel gab es nach einer 3:0-Führung noch ein 3:3.

Speziell der Lauf der Zweiten kommt überraschend?

Ja, natürlich. Allerdings ist in dieser Mannschaft schon seit über einem Jahr, in dem Erich Witt das Sagen hat, eine klare Linie zu erkennen. Deshalb hatten wir schon vor dem Start erhofft, dass wir heuer nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Zehn Punkte nach vier Spielen zeigen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und nochmal: Erich macht mit seiner klaren Handschrift wirklich jeden Spieler besser.

Was sind die Stärken der Zweiten?

Die taktische Disziplin. Die Vorgaben des Trainers werden sehr gut umgesetzt. Routiniers wie Oliver Kurowski, David Stotz, Florian Förg und Dominik Pfaffinger helfen auf dem Spielfeld schon weiter, um diese Pläne umzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir mit Alige Jawneh und Bright Francis unheimlich schnelle Spieler, die aktuell auch im Torabschluss sehr gut sind.

Was ist der Mannschaft noch zuzutrauen?

Sie wird noch für einige Überraschungen gut sein und am Ende einen guten Mittelfeldplatz einnehmen.

Am Sonntag geht’s nach Neuching.

Da sehe ich uns als krassen Außenseiter gegen die spielstärkste erste Mannschaft der Liga, die wohl noch eine gehörige Wut im Bauch haben wird nach der unerwarteten Niederlage gegen Finsing 3. Aber wir haben genug Selbstvertrauen, um dagegen zu halten.

Die Erste steht punktgleich mit Altenerding an der Spitze – ist die Kreisklasse heuer schwächer, oder ist euer Team so stark?

Ich habe bisher noch nicht feststellen können, dass die Liga schwächer ist, vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Der aktuelle Tabellenstand sagt aber schon etwas über die Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft aus. Ich glaube, dass das Team sehr fit ist und ziemlich viel Bock auf Fußball hat. Deshalb stehen wir nicht zu Unrecht dort oben.

Vor der Saison hattet ihr den Trainerwechsel. Wie viel Ernst Wiesmüller steckt noch im Team und wie viel Florian Leininger?

Da steckt schon noch ein Stück Wiesmüller drin, aber auch schon sehr viel Leininger. Aber hier nochmal einen riesigen Dank an Ernst, der damals nach dem ziemlich unvermittelten Abschied von Andreas Eckardt eingesprungen ist und die Mission Klassenerhalt erfolgreich beendet hat. Er hat aus einer relativ verunsicherten Mannschaft ein Team geformt, das wieder Selbstvertrauen hat. Die Zusammenarbeit war eigentlich bis zur Winterpause angedacht. Ernst hat aber noch selbstlos ein halbes Jahr drangehängt, damit wir uns um einen neuen Trainer kümmern konnten. Nur dadurch waren wir im Winter nicht zu einem Schnellschuss gezwungen und konnten Florian Leininger holen.

Womit wir beim neuen Coach wären. Was zeichnet ihn aus?

Er hilft uns natürlich doppelt weiter, weil er auch unser neuer Torwart ist. Seine Qualitäten im Kasten sind seit vielen Jahren über den Landkreis hinaus bekannt. Er hat neben seinen tollen Reaktionen auch die nötige Ruhe, Gelassenheit und Spielübersicht, die auch seinen Vorderleuten hilft und Sicherheit vermittelt. Auf dem Trainingsplatz ist er sehr akribisch, hat einen Plan, wie die Einheiten ablaufen sollen, und er ist auch immer sehr früh da, um die Übungen aufzubauen. Die hohe Trainingsbeteiligung zeigt auch, wie viel Spaß die Jungs haben. Aber – das wissen jetzt nicht so viele – er kann auch richtig streng sein, wenn es nötig ist.

Die acht Gegentore in vier Spielen werden dem Torwart Leininger aber nicht geschmeckt haben…

Welchem Torwart schmecken Gegentore? Allerdings: Von diesen acht waren ja fünf im ersten Spiel, da hat noch einiges nicht gepasst. Danach haben wir drei in drei Spielen kassiert – und das gegen offensivstarke Mannschaften. Klar wurmen ihn trotzdem die Tore, aber wir sind da absolut im Soll.

Wissen Sie, was am 2. Oktober los ist?

Natürlich. Da steigt unser Derby gegen Altenerding.

Werdet Ihr da beide immer noch punktgleich oben stehen?

Auf Altenerdings Punktausbeute kann ich relativ wenig Einfluss nehmen. Aber ich hoffe, dass wir bis dahin unsere Spiele durchwegs positiv gestalten, damit es dann zum absoluten Spitzenspiel in unserem Sportpark kommt.

Und wer wird danach ganz oben stehen?

Altenerding ist mit diesem Kader der Top-Favorit der Liga. Aber in diesem Derby spielen auch der Wille und der Kampfgeist eine Rolle. Und deshalb hoffe ich, dass wir das Spiel vor vielen Zuschauern gewinnen werden. Und übrigens hoffe ich, dass wir das Gegenteil von dem machen, was nach so einem Zeitungsartikel sonst immer passiert: Normalweiser verliert man danach seine Spiele. Ich hoffe, dass wir ja die Kurve kriegen und nach einem Sieg in Hallbergmoos auf dem Herbstfest feiern können.