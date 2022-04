FC Schwaig gewinnt Topspiel: Viererpack von Lisa Maier

Und schon wieder drin: Schwaigs Vierfach-Knipserin Lisa Maier liegt im Tor, im Hintergrund jubelt ihre Teamkollegin Sophia Buchhauser (r.). © roland Albecht

Die erste Damenmannschaft des FC Schwaig hat das Topspiel gegen den Tabellenzweiten SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten mit 5:1 (2:0) Toren gewonnen und bleibt somit weiterhin Spitzenreiter in der Kreisliga.

Schwaig – Damit haben die Schwaigerinnen jetzt vier Zähler Vorsprung auf die Ingolstädterinnen, die jetzt punktgleich mit Rohrbach sind.

Dabei erwischte das Team von Chefcoach Manfred Buchhauser einen absoluten Sahnetag. Bereits in der 7. Minute bediente Sophia Buchhauser Nana Opoku, deren Schuss aber knapp das Tor verfehlte. Besser machte es in der 19. Minute Lisa Maier. Nach einem tollen Pass von Buchhauser setzte sich Maier gegen ihre Gegenspielerin durch und traf aus spitzem Winkel flach ins untere linke Toreck zum verdienten 1:0. Nur sechs Minuten später traf Maier zum zweiten Mal. Dieses Mal war es ein tolles Zuspiel von Raphaela Glück, das Schwaigs Goalgetterin in unnachahmlicher Art verwertete.

Die Gastgeberinnen hatten nun eindeutig das Spiel im Griff. Vroni Rupprecht, Nora Alisch und Marie Jell dominierten die Zentrale, und wenn mal, wie in der 44. Minute, eine Gästespielerin gefährlich vors Schwaiger Tor kam, war Torhüterin Anna Leitmann zur Stelle.

Nach dem Wechsel erhöhte Schwaig noch einmal das Tempo und kam in der 46. Minute nach einer schönen Ecke von Nadine Kutscher durch Trendelina Lulaj zum 3:0. Doch damit nicht genug: In der 50. Minute schlug Buchhauser einen Eckball von der linken Seite nach innen, und Maier traf per Kopf aus fünf Metern Entfernung zum 4:0.

Jetzt war das Spiel entschieden, Schwaig ließ Ball und Gegner laufen. Zunächst durften aber die Gäste jubeln, als sie in der 82. Minute nach einem schönen Konter durch Vanessa Sengl zum 1:4-Anschlusstreffer kamen. Drei Minuten später stellte dann Maier mit ihrem vierten Tor den 5:1-Endstand her und setzte den Schlusspunkt unter ein tolles Spiel der Buchhauser-Elf. (Rainer Hellinger)