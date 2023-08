FC Schwaig fährt mit großem Respekt nach Garmisch-Partenkirchen

Von: Helmut Findelsberger

Heikle Situation: Schwaigs Torhüter Franz Hornof klärt gegen Raphael Kamhuber vom TSV Kastl (dunkles Trikot). Ähnlich brisante Szenen dürfte es auch heute geben. © Christian Riedel

In die Berge geht’s diesen Samstag für den FC Schwaig. Der FC Garmisch-Partenkirchen ist heute um 15 Uhr Gastgeber in seinem Stadion am Gröben.

Schwaig – „Wieder ein Aufsteiger und wenn wir nicht ab der ersten Minute den Kampf annehmen, werden wir von Haus aus Probleme kriegen“, warnt Ben Held, der Spielertrainer der Sportfreunde. Er erinnert an das letzte Spiel gegen Kastl, „da haben wir 35 Minuten und bis zum 0:2-Rückstand gebraucht“. Ist nochmal gut gegangen mit dem 2:2-Remis.

Da ist es dem heutigen Gegner in Forstinning wesentlich schlechter ergangen. Bei der 2:4-Niederlage sah Sportvorstand Arne Albl „keine gute Mannschaftsleistung“. Er berichtet auch von einer langen Ausfallliste. In Forstinning flog Mouhammadou „Momo“ Ndiaye mit Rot vom Platz. Der 30-jährige Senegalese spielt seit 2015 am Fuße der Zugspitze und zählt zu den absoluten Leistungsträgern.

Jetzt wird’s kurios. Schwaigs Serbe Mirza Idrizovic hat mit dem Kroaten Belmin Idrizovic einen nicht verwandten Namenskollegen in Geretsried. Nun hat Schwaigs Momo Ndiaye sogar einen Landsmann mit gleichem Namen in der Liga. Der 24-jährige ist seit 2016 in Deutschland, kam zuletzt aus Hallbergmoos und sammelt aktuell Spielpraxis in der Zweiten.

Weit weniger Ausfälle hat derzeit Schwaig. „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen“, berichtet Ben Held, aber „der Held wird wegen einer Rippenprellung aus dem Kastl-Spiel fehlen“. Nils Ehret, Blitz-Neuzugang aus Unterföhring und gegen Geretsried erstmals eingewechselt, fehlt diesmal urlaubsbedingt. Pechvogel Daniel Fichtlscherer wird nach seinem Achillessehnenriss noch lange ausfallen, Mario Simak beschränkt sich noch aufs Training, aber Raffael Ascher und Philipp Zech waren wieder im Training zurück.

Die Garmischer sind wie Kastl kein gewöhnlicher Aufsteiger, sondern Rückkehrer. Den Abstieg nach drei Spielzeiten aus der Landesliga Südwest korrigierten sie prompt. Mit zehn Punkten Vorsprung wurden sie Meister der Bezirksliga Süd.

Mit zwei Siegen und einem Remis ist der Bezirksliga-Meister stark gestartet. Und das ohne seinen Toptorjäger Moritz Müller, mit 30 Treffern Liga-Bester, der zum Regionalligisten Türk Gücü München gewechselt war. Jonas Poniewaz, letzte Saison mit 20 Treffern die Nummer drei der Liga, liefert auch eine Klasse höher mit aktuell fünf Toren. Tipp: 3:1 für Schwaig

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Zech, Empl, Maier, Roth, Georgakos, Mavdryk, Ibrahim, Wölken, Sommer, Straßer, Hellinger, Idrizovic, Buchauer, Bartl, Paulus, Ascher