FC Schwaig: Ohne Mario Simak nach Dornach

Es kam diese Saison noch nicht so oft vor, aber diesmal ist der FC Schwaig Außenseiter. Gastgeber SV Dornach ist derzeit wirklich gut drauf (Sa., 14.30 Uhr).

Schwaig – Das kann man den Schwaigern, was die personellen Voraussetzungen angeht, nicht attestieren. Beim 3:0 gegen den SV Türk Ingolstadt sah es mal wieder ganz gut aus. Da war auch die Ersatzbank mit fünf Mann bestückt, auch wenn der in der Vorwoche krank gewesene Maxi Hellinger besser noch ins Bett gehört hätte. Aber genau er musste nach 35 Minuten ran für Mario Simak, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte und bis zur Winterpause ausfällt. Daniel Fichtlscherer fiel später ebenfalls verletzt aus, „und hinter seinem Einsatz in Dornach steht ein großes Fragezeichen“, so Spielertrainer Benjamin Held.

Aus dem Kader vom Sonntag fehlen aus privaten Gründen noch Tarek Reiche und Veit Breuer, der wie Thomas König aus der spielfreien Zweiten rekrutiert worden war. Ob König und eventuell Josef Schmid aus der Zweiten, die zeitgleich die A-Klassenpartie in Steinkirchen zu bestreiten hat, mitfahren können, muss Held noch klären.

Dornacher Sturmduo harmoniert

Das Hinspiel gewann Schwaig 2:1 durch Hellingers Siegtreffer in der 90. Minute. Inzwischen hat der 70-jährige Trainer-Guru Toni Plattner, der in seinen siebeneinhalb Jahren in Hallbergmoos auch Held unter seinen Fittichen hatte, seine Dornen auf Vordermann gebracht. Der SVD ist mit zwei Spielen in Rückstand.

„Inzwischen sind wir in allen Mannschaftsteilen spielerisch und kämpferisch auf sehr gutem Niveau“, sagt Plattner. Und im Angriff harmonieren das verschwägerte Sturmduo, die beiden Ex-Ismaninger Regionalligaspieler Daniel Rakaric (34 Jahre, 13 Tore, vier Vorlagen in nur zehn Spielen) und Manuel Ring (28, neun Tore, neun Vorlagen, 14 Spiele) bestens.

Der Kader:

Preußer, Jell, Neumann, Empl, Wölken, Ascher, Buchauer, Kurzeder, Kratzer, Hellinger, Held, Ostermair, Fichtlscherer (?), König (?), Schmid (?).

