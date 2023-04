Schwaig erkämpft sich Remis – Neufraunhofen verliert Derby

Der FC Schwaig konnte trotz der großen Perosnalsorgen auswärts beim TSV Neubeuern punkten. Neufranhofen kann Fehlstart im Derby nicht mehr wettmachen.

Schwaig – Den Ausfall von acht Spielerinnen hatte der FC Schwaig im Gastspiel beim TSV Neubeuern zu beklagen. Und dennoch sprang ein 1:1 für den Bezirksliga-Aufsteiger raus. Um überhaupt eine Mannschaft stellen zu können, wurden die seit mehr als zwei Jahren im „Ruhestand“ befindlichen Spielerinnen Regina Scheckenhofer und Silvia Röslmair rekrutiert. Die nächste Hiobsbotschaft: Anna Gai, die gerade eine Gehirnerschütterung überstanden hatte, musste nach dem Aufwärmen mit Schwindelanfällen passen.

Wie erwartet, kamen die spielstarken Gastgeberinnen besser ins Spiel. So dauerte es nur bis zur 7. Minute, ehe Neubeuern durch Sophia Stadler in Führung ging. Schwaig stellte im Mittelfeld um und probierte es, anders als sonst, mit langen Bällen. Damit brachte man zwar den Gegner vom eigenen Tor weg, doch offensiv konnten die Gäste kaum Aktionen in Richtung gegnerisches Tor setzen.

FC Schwaig: Mit viel Kampf und Wille zum Auswärtspunkt

Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild, Neubeuern dominierte das Spielgeschehen, doch Abwehrchefin Marie Jell sowie Kapitänin und Mittelfeldmotor Vroni Rupprecht hatten das Schwaiger Spiel besser organisiert und sorgten auch für den vielumjubelten Ausgleich in der 75. Minute. Nadine Kutscher wurde in zentraler Position gefoult. Den fälligen Freistoß aus 25 Metern jagte Jell an den Querbalken, und Rupprecht staubte zum 1:1 ab.

Was nun folgte, war ein einziger Sturmlauf von Neubeuern, doch Schwaig warf nochmal alles rein und konnte mit viel Glück und Geschick den Punkt festhalten. „Heute gab der unglaubliche Mannschaftsgeist den Ausschlag, dass wir nicht mit leeren Händen nach Schwaig zurückfahren“, so Trainer Manfred Buchhauser. „Unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat – ich bin mächtig stolz auf das Team.“ (hr)

Neufraunhofen verschläft Anfangsviertelstunde im Derby

Neufraunhofen – Die Fußballerinnen des SV Neufraunhofen mussten sich im Nachbarschaftsderby beim FC Ergolding mit 1:2 (0:2) Toren geschlagen geben, bleiben aber weiterhin auf Tabellenplatz zwei. Entscheidend waren die ersten 15 Minuten des Spiels.

Neufraunhofen begann zu zaghaft, Ergolding dagegen mit starkem Pressing. Doris Lechner im Kasten des SVN war schon früh geschlagen, als Christina Neuhofer eine Hereingabe von rechts zum 1:0 verwertete (11.). Nur zwei Minuten später bestrafte Sofia Ruhland einen Abspielfehler in der SVN-Hintermannschaft und traf mit einem Heber zum 2:0.

In der zweiten Hälfte war Neufraunhofen dann die spielbestimmende Mannschaft. Nach tollem Zuspiel von Nici Neudecker konnte Bäumler den Ball an Torhüterin Laura Klein vorbei zum 1:2-Anschlusstreffer ins Tor schieben. (59.). Neufraunhofen drückte in den Folgeminuten auf den Ausgleich, war in den Abschlüssen aber oft zu harmlos oder scheiterte am Stellungsspiel der Heimelf. So blieb es letztlich beim 2:1 für den FCE. (elb)