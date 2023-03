FC Schwaig rutscht auf Abstiegsplatz ab

Von: Dieter Priglmeir

Der Aufreger des Tages: Markus Strasser (l.) gewinnt den Pressball gegen Grünwalds Keeper Lukas Brandl. Das folgende Tor lässt der Schiedsrichter nicht gelten. Der Ball soll vorher im Toraus gewesen sein. Man rätselt, wie das hätte gehen sollen. © Christian Riedel

Das war eine bitte 0:2-Niederlage gegen Grünwald. Die Schlüsselszene: das vermeintliches Führungstor, das annulliert wurde.

Schwaig – Fehlstart für den FC Schwaig: Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage am Sonntagnachmittag gegen den TSV Grünwald ist die Mannschaft von Ben Held auf den vorletzten und damit direkten Abstiegsplatz abgestürzt. Der Sieg der Gäste war nicht unverdient, dennoch hadern die Schwaiger mit einer strittigen Szene in der 36. Minute.

Den besseren Start hatte allerdings das technisch beschlagene Team aus Grünwald. Daniel Halbich startete in der 3. Minute ein Solo, legt dann für Alex Rojek ab, dessen Schuss aus 16 Metern allerdings Franz Hornoff hielt. Der Schwaiger Keeper war auch kurz darauf gegen Dimitrios Vourtsis auf der Hut, als er mit einer Hand parierte. Abseitsverdächtig aber dennoch schön war der nächste Spielzug der Gäste. Diesmal brachte Vourtsis mit der Hacke Rojek in Position, der aber aus spitzem Winkel übers Tor schoss.

Nach 20 Minuten kamen auch die Platzherren besser in die Partie. Simon Georgakos legte für Tobi Bartl im Strafraum quer, der aber mit seinem schwächeren rechten Fuß Gästetorwart Lukas Brandl vor keine Probleme stellte. Schwierig war das dann schon, nachdem Lucas Hones aufs kurze Eck gedonnert hatte, doch Brandl tauchte rechtzeitig (21.).

Kurz darauf verlängerte Raffi Ascher einen Einwurf von Tobi Jell per Kopf zu Bartl, der aber über die Latte köpfte. Dann das vermeintliche 1:0: Ein Grünwalder Verteidiger hatte den Ball zum Keeper zurückgespielt. Markus Strasser setzte nach. Keeper Brandl wollte neben dem Pfosten den Ball aus der Gefahrenzone befördern, traf aber Strasser, der dann die Kugel mühelos ins leere Tor bugsierte (36.). Alle machten sich schon zur Mittellinie auf, als der Referee doch noch eine Regelwidrigkeit gesehen haben will. Nichts war’s mit der Führung, die auch kurz darauf Ascher nicht gelang, der aus 35 Metern den zu weit aufgerückten Keeper nicht überlisten konnte.

Halbzeit zwei begann mit einer Willensleistung von Halbich. Der Grünwalder Mittelfeldmann startete ein Solo, ließ sich auch von mehren Pressbällen nicht aufhalten, setzte sich im Strafraum durch, um dann am Fünfmetereck ins lange Eck zu treffen (47.). Ein Schock für den FC Schwaig, dem die passende Antwort nicht gelang. Besonders nah war nur noch Ascher dran, der auf Vorlage von Strasser übers Tor köpfte.

Das endgültige K.o. dann in der 65. Minute: Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld boxte Keeper Hornof den Ball aus der Gefahrenzone, doch an der Strafraumgrenze nahm Andre Gasteiger den Ball volley und traf zum 2:0 (66.). Auf dem schweren Geläuf war dann das Spiel gelaufen. Schwaig lief verzweifelt an, hatte aber nur Halbchancen, aber auch die Grünwalder spielten ihre Konter nicht mehr gut genug aus – mussten sie aber auch nicht.

Schwaigs Fußballchef Wolfgang Lang nach dem Spiel: „Das Schlechteste, was passieren kann, ist passiert. Für beide Mannschaft ist es heute um sehr viel gegangen, und da ist natürlich so eine Situation wie in der 36. Minute bitter, wenn dir ein Tor aberkannt wird. Das war schon ein Knackpunkt. Trotzdem natürlich Gratulation an den TSV Grünwald, der ein gutes Spiel gemacht hat. Von uns kam in der zweiten Halbzeit zu wenig, wir haben keinen Druck entfacht. Wir müssen uns gewaltig steigern, nächste Woche muss gegen Brunnthal ein Sieg her.“