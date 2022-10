FC Schwaig gegen SC Eintracht Freising: Duell der alten Spezl

SC Eintracht Freising gegen FC Schwaig: Spielbeginn ist um 19.30 Uhr an der Savoyer Au © IMAGO/Mladen Lackovic

Angesichts von nur rund 15 Kilometern Entfernung ist die Partie heute Abend beim Sportclub Eintracht Freising für den FC Schwaig in der Landesliga Südost ein Lokalderby.

Schwaig – Spielbeginn in der Savoyer Au ist um 19.30 Uhr. Freitagabend-Flutlichtspiele mit Beteiligung des FC Schwaig waren lange Zeit immer ein Versprechen für Fußball-Spektakel. Der Nimbus ist dahin – und auch das Selbstverständnis der vergangenen Saison, Spiele in den letzten Minuten noch für sich zu entscheiden. Derzeit erleben die Sportfreunde diesbezüglich fast die Umkehrung. „Das ist aber kein Problem der Fitness, sondern vielmehr Kopfsache“, sagt dazu Spielertrainer Ben Held. „Und wenn man immer einem Rückstand hinterherlaufen muss, macht es das Ganze nicht einfacher“, musste er immer wieder feststellen. „Und dass wir immer erst in der zweiten Halbzeit richtig im Spiel sind.“ Für ihn ist es „schon wurscht, welcher Gegner kommt, wir brauchen drei Punkte“.

Held berichtet von „22, 23 Mann im Training“. Verzichten muss er weiter auf seinen verletzten Mittelfeldregisseur Maxi Hellinger, und hinter dem Einsatz des kränkelnden Co-Spielertrainers Florian Fink steht noch ein Fragezeichen. Wer schlussendlich im Kader sein wird, ließ er noch offen, „aber Überraschungen sind möglich“.

Michael Schmid und Ben Held: Die beiden kennen sich aus dem Freisinger Nachwuchs

Bei Freising trifft er mit Michael Schmid auf einen Spezl von früher. Die beiden 37-Jährigen kennen sich seit der gemeinsamen Zeit im Freisinger Nachwuchs. Held stürmte ab 2003 mit 18 Jahren im Landesligateam, Schmid folgte ein Jahr später für eine gemeinsame Saison.

Während Held über die Stationen FC Ismaning, seinem Heimatverein TSV Allershausen, nochmal SEF Freising und VfB Hallbergmoos im Jahr 2019 zum FCS kam, gibt es in Schmids Vita mit Freising nur einen Verein. Seit 2004 steht er dort seinen Mann in der Abwehr. „Kontakt haben der Schmidl und ich immer wieder mal“, erzählt Held. Vielleicht gibt es diesen dann auch im Duell Verteidiger Schmid gegen Stürmer Held.

Schmid ist seit dieser Saison Co-Spielertrainer an der Seite von Spielertrainer Florian Bittner. Der 31-jährige Ex-Unterhachinger war die letzten zwei Jahre der Co-Trainer von Alexander Plabst und steht derzeit bei sieben Treffern, ebenso wie der 19-jährige Luka Brudtloff. „Wenn es bei unseren jungen Burschen läuft, sind sie nicht zu halten“, sagt Teammanager Frank Contu. Zuletzt gab’s allerdings drei Niederlagen, nach zuvor fünf Siegen am Stück. (fi)

FCS-Kader

F. Hornof, Sternberg; Jell, Neumann, Bilal, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, J. Hornof, Held, Stich, Maier, Fichtlscherer, Roth, Georgakos, Buchauer, M. Hones, Bartl