FC Schwaig: Nana Opokus Fünferpack gegen die Dornen

Nana Opoku erzielte einen Fünferpack. © FuPa

Im zweiten Vorbereitungsspiel traten die Damen des FC Schwaig beim Bezirksligisten SV Dornach an und gewannen nach einem tollen Spiel und einer „Opoku-Show“ mit 7:2 Toren.

Schwaig – Von Beginn an setzte die Schwaiger Offensive die Gastgeberinnen unter Druck und erspielte sich viele Chancen. Nana Opoku nutzte eine davon in der 21. Minute zur 1:0-Führung. Lisa Maier legte sieben Minuten später den zweiten Treffer nach. Auch vom zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer des Bezirksligisten ließ sich die Buchhauser-Elf nicht aus der Bahn werfen und stellte ihrerseits durch Opoku in der 34. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Danach folgte ein Bruch im Schwaiger Spiel, und Dornach bestimmte bis zur Halbzeit die Partie. Mit Glück und Geschick verhinderten die Gäste aber den möglichen Anschlusstreffer.

Nach der Pause stellte Trainer Manfred Buchhauser das Team um, und die Schwaigerinnen gewann wieder mehr und mehr die Oberhand. Opokus Treffer in der 60. Minute entschied letztlich das Spiel. Maier und erneut Opoku erhöhten im Anschluss auf 6:1, ehe Dornach das zweite Tor gelang. Opokus fünfter Treffer bedeutete dann den 7:2-Endstand. Ein verdienter Sieg der Schwaiger Damen, der sicherlich eine Menge Selbstvertrauen geben wird. (Rainer Hellinger)