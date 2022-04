FC Schwaig: Kastl kommt nach 0:2 zurück - Raffael Ascher entscheidet das Spiel mit zwei Treffern

Teilen

Kein Durchkommen: Die Schwaiger Michael Kurzeder (l.) und Ben Held Das Hinspiel in Schwaig endete 3:3. © Christian Riedel

Der FC Schwaig landet beim TSV Kastl einen umkämpften Auswärtssieg. Man des Spiels war Raffael Ascher. Mit seinem Doppelpack verhalf er den Gästen zum Erfolg.

Schwaig – „Schwaiger Jubel unter Flutlicht?“, fragte der Erdinger Anzeiger im Vorbericht auf das Spiel des FC Schwaig am Freitagabend beim TSV Kastl. Und die Elf von Spielertrainer Ben Held lieferte die Antwort: Sie gewann ihr Gastspiel im Landkreis Altötting 3:2. Dabei musste der Tabellendritte bis zur letzten Minute kämpfen, Kastl hatte zwischenzeitlich ein 0:2 wettgemacht.

Schwaig begann offensiv, standen doch mit Raffi Ascher und Ben Held sowie Lucas Hones, Vinc Sommer und Mikey Straßer fünf Offensivkräfte auf dem Feld. Noch keine 60 Sekunden waren gespielt, als Held den ersten Warnschuss abgab. Raffi Ascher legte einen Flugball schön auf seinen Sturmpartner ab, der aus 22 Metern abzog, das Gehäuse von Tormann Fabian Taube jedoch knapp verfehlte.

Und Schwaig blieb am Drücker, tat sich aber gegen die tief stehenden und auf Konter lauernden Gastgeber zunächst schwer. In der 12. Minute hatte Kastl die erste gute Torchance. Nach einem scharf getretenen Freistoß von der linken Seite reagierte Torwart Franz Hornof schnell und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand. Auf der Gegenseite bediente Vinc Sommer Held mit einem Querpass, doch dessen strammen Schuss aus 22 Metern konnte Taube gerade noch über dieLatte lenken.

Ascher entscheidet das Spiel mit seinem Doppelpack

In der 22. Minute war er dann aber machtlos: Nach einer herrlichen Direktkombination über Sommer, Held und Ascher stand Lucas Hones am Sechzehner völlig frei vor Taube und zog ab. Der konnte zwar den Schuss noch abwehren, doch Ascher erwischte den Abpraller undschob ins leere Tor ein. Nur sieben Minuten später das 2:0: Schwaig eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, Ascher sah Held, der mit einem tollen Dropkick den Ball aus 30 Metern ins Netz jagte. Doch nur zwei Minuten später erzielten die Gastgeber das 1:2: Nach einem Pressschlag im Mittelfeld kam der starke Leonhard Thiel an den Ball und spielte mit einem Traumpass in die Schnittstelle der Abwehr den ehemaligen Unterhachinger Drittligaprofi Marius Duhnke frei, der aus zehn Metern Keeper Franz Hornof keine Abwehrchance ließ. Nun war es ein offener Schlagabtausch.

Um wieder mehr Stabilität und Struktur ins Spiel zu bekommen und die Defensive zu stärken, stellte Held im Mittelfeld um. Doch zunächst blieb es beim offenen Visier beider Teams. In der 63. Minute dann die kalte Dusche für die Gäste: Nach einem eigenen Eckball lief man in einen Konter. Ein Pass aus der Drehung auf Thiel, der am linken Flügel marschierte, den Ball zentimetergenau in die Mitte passte, wo Sebastian Pietsch nur noch den Fuß hinhalten musste.

Der FC erholte sich schnell: In der 70. Minute überlupfte Held im Mittelfeld einen Gegenspieler, Maxi Hellinger stoppte die Kugel mit der Brust und spielte im Fallen einen Traumpass auf den sich lösenden Sommer. Der lief alleine auf den Torwart zu, doch statt selbst abzuschließen, legte er quer auf Ascher, der mit seinem zweiten Tor den Sieg besorgte. Kastl warf nun alles nach vorne, doch die Gäste brachten die Führung mit Glück und Geschick über die Zeit. (Rainer Hellinger)