FC Schwaig mit Moral-Statement – Comeback gegen Holzkirchen

Die Sportfreunde aus Schwaig ließen nicht nach und belohnten sich mit einem Unentschieden. © Sven Leifer

Den Sportfreunden aus Schwaig ist zum Saisonendspurt ein beeindruckendes Comeback gelungen. Der Punkt wirkt sich aber nicht auf die Tabellensituation aus.

Holzkirchen/Schwaig – Große Moral hat der FC Schwaig im letzten Auswärtsspiel der Landesliga-Saison bewiesen und sich beim TuS Holzkirchen trotz zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands noch ein verdientes 3:3 (1:2) erkämpft.

Die heimstarken Gastgeber wollten mit einem Sieg endgültig den Klassenerhalt sichern. Die Schwaiger, für die es um nichts mehr ging, wollten sich nicht dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung aussetzen und das Match ohne Gegenwehr abschenken.

Für den erkrankten Franz Hornof rückte Ersatzkeeper Robin Schmid zwischen die Pfosten, Hannes Hornof bildete mit Bilal Ibrahim die Doppelsechs. Marco Neumann ersetzte Leon Roth als Linksverteidiger, Maxi Buchauer und Hannes Empl standen in der Innenverteidigung.

Sportfreunde mit Personalsorgen – Holzkirchen gibt am Anfang Ton an

Trotz der vielen Umstellungen kamen die Gäste gut in die Partie. Nach nur drei Minuten setzte sich Markus Straßer schön auf dem rechten Flügel durch, passte scharf in die Mitte, doch Raffi Aschers Schuss wurde von einem Verteidigerbein geblockt. Auf der anderen Seite scheiterte Pirmin Lindner nach einem Solo auf der rechten Außenbahn am stark reagierenden Torwart Schmid.

Der war in der 26. Minute machtlos. Stürmer Stefan Lechner wurde auf der linken Seite schön freigespielt, passte uneigennützig in die Mitte, wo Tobi Seidl gekonnt zum 1:0 traf. Schwaigs Antwort war ein schöner Spielzug über die rechte Seite, doch Straßers Schuss aus zwölf Metern verfehlte das Holzkirchener Gehäuse knapp.

In der 33. Minute erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Noch in der eigenen Hälfte hatte Schwaig im Aufbauspiel den Ball verloren, dann ging es blitzschnell. Lechner passte steil in den Lauf von Seidl, der alleine auf das Schwaiger Tor zulief und Schmid keinerlei Abwehrchance ließ.

Schwaig zeigt Comeback-Qualiäten nach zweimaligen Zwei-Tore-Rückstand

Aber die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt und verkürzten fünf Minuten später auf 1:2. Einen weiten Diagonalball nahm Straßer gekonnt an, legte quer auf Vincent Sommer, der mit einem Schuss aus zehn Metern Torwart Benedikt Zeisel das Nachsehen ließ. Zwei Minuten später die nächste Chance für Schwaig: Bilal Ibrahim bediente mit einem Flugball Straßer, der per Kopf auf Tobi Bartl ablegte. Dessen Schuss drehte Torwart Zeisel gerade noch um den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel drängte Schwaig auf den Ausgleich. Den ersten Treffer erzielten aber die Gastgeber (53.). Nachdem ein Konter von der Schwaiger Abwehr bereits geklärt schien, kam der Ball abermals in die Mitte, wo Stefan Lechner am schnellsten reagierte und aus zehn Metern mit viel Gefühl ins lange Eck einschob.

Holzkirchen versuchte nun, die Führung ins Ziel zu retten. Aber Schwaig zeigte Moral. In der 73. Minute fiel der 2:3. Ibrahim ließ zwei Gegenspieler stehen, spielte Sommer im Strafraum frei, der in gewohnter Manier vollstreckte. Die letzte Viertelstunde rannten die Gäste gegen ein tief stehendes Holzkirchen an. In der 90. Minute wurde dieser Einsatz belohnt. Nach einem Freistoß von Hannes Empl von rechts gingen Tobi Jell und Gegenspieler Leander Haunolder zum Ball. Vom Körper des Verteidigers sprang die Kugel zum umjubelten Ausgleich über die Linie. (hr)