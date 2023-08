FC Schwaig verliert in 30 Sekunden

TOTO-POKAL

Von Rainer Hellinger schließen

Bayernligist Deisenhofen schlägt zweimal eiskalt zu und gewinnt trotz der tapferen Gegenwehr des Landesligisten.

Schwaig – Trotz einer starken Leistung musste sich der FC Schwaig in der ersten Toto-Pokal-Hauptrunde dem Bayernligisten FC Deisenhofen 2:3 geschlagen geben. Zwei Tore binnen einer Minute entschieden die unterhaltsame Partie.

Schwaigs Spielertrainer Ben Held hatte sein Team auf mehreren Positionen umgestellt: Philipp Strunk ersetzte Franz Hornof im Tor, der 19-jährige Roman Mavdryk feierte sein Pflichtspieldebüt. Auch Rici Maier, Maxi Buchauer, Tobi Bartl und Held selbst standen in der Startelf, die gut in die Partie kam und in der 28. Minute sogar jubeln durfte. Hannes Empl hatte am Mittelkreis den Ball erobert, passte direkt auf Bartl, der am Strafraum für Vincent Sommer ablegte. Dieser zirkelte den Ball ins linke Kreuzeck – ein Traumtor.

Jedoch währte die Freude nur kurz, denn fünf Minuten später wartete Torwart Strunk einen Tick zu lange, sodass Michael Bachhuber seinen Schuss blockte und aus fünf Metern Entfernung zum 1:1 einschob.

Deisenhofen ließ den Ball laufen, ohne viel Gefahr zu erzeugen. Das änderte sich direkt nach Wiederanpfiff. In nur 30 Sekunden erzielte der Bayernligist zwei Treffer. Zunächst jagte Nikolaos Gkasimpagiazov den Ball vom linken Sechzehnereck ins rechte Kreuzeck. Nur wenige Augenblicke später fingen die Gäste einen Flugball ab, spielten direkt in die Spitze auf Bachhuber, der zunächst am glänzend reagierenden Strunk scheiterte, dann aber im Nachschuss einschob.

Die Held-Elf schüttelte sich kurz und machte dann wieder Druck. Sommer sah den eingewechselten Mirza Idrizovic am linken Flügel, dessen präzise Hereingabe Bartl am Fünfmeterraum erreichte, der aber an Torwart Konstantin Dresen ebenso scheiterte wie bei einer weiteren Chance sieben Minuten später. Auf der Gegenseite reagierte Torwart Strunk bravourös bei einem Schuss von Marcel Schütz. In der 77. Minute wurden die Schwaiger Bemühungen belohnt. Nach einer abgewehrten Ecke zog Maxi Buchauer aus 25 Metern direkt ab, Torwart Dresen konnte nur abklatschen, und Idrizovic staubte ab. Kurz darauf leitete Held einen Pass direkt per Hacke auf Bartl weiter, der aus 14 Metern knapp über die Latte schoss.