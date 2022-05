FC Schwaig verliert Spitzenspiel

Von: Dieter Priglmeir

Ausgebremst: Moritz Wolf-Weisbrod (l.) und Vincent Heller stoppen Schwaigs Torjäger Raffael Ascher. © Christian Riedel

Eine Halbzeit lang hielt der FC Schwaig mit, dann setzte sich der FC Unterföhring durch. Der Tabellenzweite siegte am Freitagabend gegen den Dritten 5:2 (2:2) und liegt nun aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs uneinholbar vor dem FCS.

Unterföhring/Schwaig – Es war ein echtes Spitzenspiel. Das lag auch an den Gästen, die die ersten Chancen hatten. Markus Straßer setzte sich zweimal auf der rechten Angriffsseite durch, schoss aber jeweils am linken Pfosten vorbei (5./8.). Auf der Gegenseite überraschte der FCU mit einem schnell ausgeführten Freistoß, Maximilian Siebald zog aus acht Metern ab, doch Torwart Franz Hornof parierte glänzte (20.).

Unglücklich agierte kurz darauf Ricardo Maier, als er einen Unterföhringer Stürmer, der sich schon wieder aus dem Strafraum bewegt hatte, zu Fall brachte. Den Strafstoß verwandelte Bastian Fischer (23.) spektakulär: Panenka-Elfer in den Winkel.

Schwaig hielt dagegen. Raffi Ascher luchste seinem Gegenspieler den Ball ab, scheiterte aber mit seinem Schuss an Torwart Sebastian Fritz (26.). Beim nächsten Versuch war der Schwaiger Torjäger erfolgreich. Nach einer Flanke von Mateus Hones schraubte er sich hoch und rammte die Kugel per Kopf zum 1:1 in die Maschen (27.).

Eine ähnliche Situation bescherte Schwaig die Führung. Wieder flankte Hones, diesmal war Straßer per Kopf zur Stelle (37.), doch antwortete der FCU prompt. Angriff über links, scharfer Ball in die Mitte, wo Siebald zum 2:2 vollstreckte (40.). Und noch immer war die erste Hälfte nicht beendet. Ascher setzte sich durch, legte für Vincent Sommer ab, der aus zehn Metern vergab.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Siebald nahm einen Flankenball in Bedrängnis volley und ließ Hornof keine Chance – das nächste Traumtor (48.). Die Gäste hatten sich kaum davon erholt, als ein flacher Ball durch den Strafraum fluschte und zu Fischer kam. Der traf die Kugel nicht richtig, aber sie trudelte zum 4:2 über die Torlinie (58.). Drei Minuten später riss Fischer nach einem weiten Ball Schwaigs besser postierten Innenverteidiger Daniel Fichtlscherer zu Boden und überwand Hornof mit einem Heber (61.).

Gegen so viel Effektivität war kein Kraut gewachsen. Zwar hatten Maxi Hellinger (63.), Leon Roth (68.) und Straßer (83.) Chancen zur Resultatsverbesserung, doch es sollte nicht sein. Die Schwaiger, die in der Defensive neben Daniel Stich auch noch Nils Wölken und Tobias Jell ersetzen mussten, hatten keineswegs enttäuscht.

