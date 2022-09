FC Schwaig verspielt 3:0-Führung gegen kampfstarke Aiblingerinnen

Der Schwaiger Fußballerinnen um Abwehrchefin Marie Jell (li.) und Torjägerin Lisa Maier (re.) gaben eine 3:0-Führung noch aus der Hand. © FuPa

Eine 4:6-Heimniederlage erlitt der FC Schwaig im Bezirksligaspiel gegen die SG FFC Bad Aibling/TSV Hohenthann.

Schwaig – Dabei führte die Elf von Trainer Manfred Buchhauser bereits 3:0, ehe ihr am Ende die Kraft ausging. Für die beiden verletzten Außenverteidigerinnen Chrissy Lommer und Chrissi Esser spielten Johanna Wieser und Sophie Zeilhofer, die beide ihre Sache sehr gut machten. Schwaig kam von Beginn an gut ins Spiel und belohnte sich in der 16 Minute dafür: Lisa Maier fing 25 Meter vor dem Tor stehend einen Ball ab und zirkelte ihn an Torfrau Astrid Schlay vorbei zur frühen Führung ins Netz. Nur acht Minuten später hieß es bereits 2:0. Emily Grimes war schön freigespielt worden und erzielte abgeklärt den zweiten Treffer. Als Lola Ascher mit einem wunderschönen Diagonalpass Nadine Kutscher auf dem rechten Flügel auf die Reise schickte, die aus zwölf Metern zum 3:0 einschob (35.), sah es so aus, als ob die Entscheidung bereits gefallen wäre. Doch weit gefehlt.

„Die haben einfach auch nach dem 0:3 nicht aufgehört, an sich zu glauben und weiter Vollgas gegeben“, so Marie Jell, Schwaigs Abwehrchefin. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Aibling nach einer unnötigen Ecke das 1:3. Jessica Akpara spitzelte den Ball aus dem Getümmel heraus über die Torlinie. Den 2:3-Anschlusstreffer durch Natalie Mayer in der 53. Minute konterte Schwaig mit dem Tor zum 4:2 durch Kutscher (63.). In der 70. Minute kamen die Gäste aber wieder heran. Akpara traf mit einer Bogenlampe aus 20 Metern. Nun bekamen die Gäste noch mehr Auftrieb. Als Akpara mit ihrem dritten Treffer der Ausgleich gelang, wussten die Gastgeberinnen, dass es noch eine schwere letzte Viertelstunde werden würde. In der 88. Minute traf wiederum Akpara zur 5:4-Führung für die Gäste. Schwaig warf noch einmal alles nach vorne und wurde in der letzten Spielminute ausgekontert. Das 6:4 durch Isabel Bischoff bedeutet den Endstand dieser unterhaltsamen Partie. (Rainer Hellinger)