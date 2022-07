FC Schweinfurt gegen TSV Buchbach LIVE: Gelingt den Gästen die Überraschung beim Favoriten?

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Die Kicker des TSV Buchbach wollen auch im spiel gegen FC Schweinfurt wieder einen Grund zum Jubeln haben. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach muss nach der Auftakt-Niederlage daheim gegen die SpVgg Unterhaching zum auswärts in Schweinfurt ran. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach verlor den Saisonauftakt gegen Unterhaching mit 1:3 im eigenen Stadion.

Der FC Schweinfurt startete souverän mit einem 3:0 Auswärtssieg bei Rain/Lech in die Saison.

Der direkte Vergleich der vergangenen Saison ging an die Heimmannschaft aus Schweinfurt.

Buchbach - Der TSV Buchbach musste sich am ersten Spieltag gegen Aufstiegskandidat SpVgg Unterhaching mit 1:3 geschlagen geben. Nun wartet mit dem FC Schweinfurt der nächste Brocken auf den Vorjahres-Zwölften der Regionalliga Bayern.

TSV Buchbach: Offene Rechnung mit dem FC Schweinfurt aus der Vorsaison

Nach einer wahren Horror-Serie in der vergangenen Saison landete der TSV nach einem mustergültigen Saisonstart noch im Kampf um den Klassenerhalt. Die erschreckende Serie von 13 sieglosen Spielen in Folge startete, wie könnte es anders sein, mit einer 0:3 Auswärtsniederlage in Schweinfurt. Aufgrund der hohen Punkte-Ausbeute der Hinrunde konnte Buchbach den Abstieg in die Bayernliga noch verhindern.

Doch auch das Hinspiel gegen die Unterfranken konnten die Oberbayern nicht gewinnen. Vor fast genau einem Jahr gab es in Buchbach nur ein 1:1 zwischen den beiden Vereinen. Den direkten Vergleich konnten somit die Gastgeber aus Schweinfurt für sich entscheiden. Diese Rechnung möchte der TSV gerne mit einem Punktgewinn heute begleichen und es verhindern, mit null Punkten aus den ersten zwei Spielen in die neue Regionalliga-Saison zu starten.

FC Schweinfurt: Mit Rückenwind aus dem erfolgreichen Saisonauftakt ins Heim-Debüt gegen Buchbach

Ganz anders sieht es beim FC Schweinfurt aus. Die Unterfranken starteten komfortabel mit einem ungefährdeten 3:0 Auswärtssieg beim TSV Rain/Lech in die Saison. In ihrer neunten Regionalliga-Spielzeit wollen die Gastgeber weiter an ihre gute Form anknüpfen. Die letzten vier Spielzeiten beendete die Mannschaft von Trainer Christian Gmünder die Saison jeweils unter den Top-Fünf der Liga.

TSV Buchbach: Das Auswärtsspiel in Schweinfurt am Freitag, den 22.07. um 19 Uhr im Live-Ticker

Die Zielsetzung für die Schweinfurter ist also klar. Es soll der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel her. Dagegen möchte sich der TSV Buchbach um Top-Stürmer Aleksandro Petrovic wehren. Anpfiff der Partie ist am Freitag, den 22. Juli um 19 Uhr im Sachs-Stadion in Schweinfurt. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)