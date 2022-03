FC Eitting: Test gegen den SV Marzling geglückt - Team muss laut Coach Weber aber „noch zulegen“

Spielertrainer Markus Weber (Nr. 12) stand auch beim Sieg über den SV Marzling auf dem Rasen seiner Farben. © Eicke Lenz

Der FC Eitting hat seine Generalprobe gegen den eine tiefer spielenden Kreisklassisten SV Marzling souverän mit 3:1 für sich entschieden.

Eitting – Eine Woche vor dem Start nach der Winterpause holte sich Fußball-Kreisligist FC Eitting einen erwarteten Sieg beim 3:1 gegen den Kreisklassisten SV Marzling. Der FC war die überlegene Mannschaft, auch wenn noch nicht alles nach Wunsch lief. – Eine Woche vor dem Start nach der Winterpause holte sich Fußball-Kreisligist FC Eitting einen erwarteten Sieg beim 3:1 gegen den Kreisklassisten SV Marzling. Der FC war die überlegene Mannschaft, auch wenn noch nicht alles nach Wunsch lief.

Mitte der ersten Halbzeit bereitete Spielertrainer Markus Weber Eittings Führung mit einem feinen Ball über Marzlings Abwehr zu Tarek Reiche mustergültig vor. Reiche kam vor dem Torwart an den Ball und verwandelte. Beim 2:0 spielte Weber den Ball für Tobias Herrmann in die Gasse, und der traf ins lange Eck. In der Folge bestimmten die Eittinger das Spiel, doch weitere Tore fielen zunächst nicht, weil oft der letzte Pass nicht ankam.

FC SF Eitting: Spielertrainer Markus Weber sieht dennoch Verbesserungspotenzial

Gleich nach der Pause kamen die Marzlinger zum Anschlusstreffer. Sie fingen eine zu kurze Ecke ab und fuhren einen schnellen Konter gegen die nicht optimal aufgestellte Eittinger Deckung. Der Ball kam zu Michael Aubele, der auf 1:2 verkürzte. Doch zu mehr reichte es für die Mannschaft nicht, denn meist schon im Mittelfeld blockte Eittings Abwehr die Marzlinger Angriffe ab. Nach einer knappen Stunde erhöhte Weber auf 3:1, nachdem er aus halblinker Position frei zum Schuss gekommen war und ins lange Eck traf.

Weber war zufrieden, allerdings habe der Gegner sein Team nicht gefordert: „Der Sieg war nie in Gefahr, doch bis zum kommenden Punktspiel müssen wir noch zulegen, denn der FC Lengdorf ist dann doch ein ganz anderes Kaliber, was Einsatz und Einstellung betrifft.“ (fcf)