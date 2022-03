Duell der Spielertrainer-Spezln: Eitting-Coach empfängt Kumpel aus Allershausen

Von: Helmut Findelsberger

Trinken auch mal ein Bier zusammen: Markus Weber (FC SF Eitting) und Michael Stiller (TSV Allershausen). © FuPa

Mal trifft man sich auf ein Bier, mal auf dem Fußballplatz: Die „alten Spezln“ Markus Weber und Michael Stiller stehen sich als Trainer gegenüber.

Eitting - Vorm ersten Frühjahrsspieltag der Fußball-Kreislig 2 hatten die Gäste coronabedingt absagen müssen. „Wir sind alte Spezln“, beschreibt Eittings Spielertrainer Markus Weber sein Verhältnis zum Allershausener Kollegen Michael Stiller. Nur dass der 48 und damit 14 Jahre älter ist.

Drei Spielzeiten war Stiller Spielertrainer in Eitting und damit auch von Weber. In zwei Jahrzehnten als Spielertrainer ist er nur einmal abgestiegen: „Mit Eitting in der sechsten und letzten Saison aus der Bezirksliga.“ Am Samstag beim 2:2 gegen Lengdorf stand Stiller 90 Minuten auf dem Platz. „Und das nach langer Verletzungspause. Aber es war nur einer von den neun, die Corona hatten, einsatzfähig.“

Vor sechs Wochen haben sie erst ein Bier zusammen getrunken, „wir haben uns aber nicht über das Spiel unterhalten“, so Stiller. Beim FCE kehren Tarek Reiche, Maxi Jäkel nach Rotsperre und Fabian Neudecker ins Team zurück. „Da haben wir wieder ein paar mehr als nur zwei wie in Taufkirchen auf der Bank, und nachdem an der Tabellenspitze alles für uns lief, müssen wir jetzt dranbleiben“, fordert Weber. (fi)