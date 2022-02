FC SF Schwaig Damen: Deutliche Niederlage gegen bärenstarke Gäste

Die Fußballerinnen des FC Schwaig bejubeln ihren Treffer. © Christian Riedel

Nach einer coronabedingten Absage von Testspielgegner SpVgg Attenkirchen traten die Schwaiger Fußballerinnen gegen den SC Biberbach an und verloren mit 2:7 Toren.

Schwaig – Dabei kamen sie gut in die Partie und erspielten sich nach schnellem Rückstand einige Chancen. Nana Opoku scheiterte dreimal an der starken Torhüterin Verena Knöpfle. Besser machten es die Gäste und erhöhten auf 2:0. Goalgetterin Lisa Maier, die nach langer Verletzungspause zurück ins Team kam, gelang der Anschluss, als sie wunderbar eine Hereingabe verwertete (32.). Biberbach verschärfte das Tempo und baute die Führung auf 4:1 aus. Man merkte den Schwaiger Damen jetzt an, dass ihnen die intensive Vorbereitung in den Knochen steckte.

Nach dem Seitenwechsel gelang dem Tabellenzweiten der Bezirksoberliga Schwaben das 5:1, ehe Sophia Buchhauser einen Freistoß aus 25 Metern an die Latte setzte. Lina Lulaj verkürzte auf 2:5. Dann legten die Gäste zwei Treffer nach. (Rainer Hellinger)