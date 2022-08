Unterzahl, Tor aberkannt - Schwaiger Gefühlsachterbahn beim Remis gegen den TuS Geretsried

In die Zange genommen wird der Geretsrieder Simeon Zoumis in dieser Szene von den beiden Schwaigern Leon Roth (l.) und Mario Simak. Foto: (Rudi Stallein) © (Rudi Stallein)

Trotz halbstündiger Unterzahl haben die Sportfreunde aus Schwaig beim TuS Geretsried gepunktet. Für die Zuschauer war am Freitagabend einiges geboten.

Schwaig – Es gibt Fußballspiele, nach denen weder Trainer und Mannschaft noch die Zuschauer wissen, ob sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ist das Unentschieden ein gewonnener Punkt oder sind es zwei verlorene? So ein Spiel war die Freitagspartie des FC Schwaig beim TuS Geretsried. Sie endete nach spannenden 90 Minuten leistungsgerecht 2:2.

Auf jeden Fall war es nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis für den FC Schwaig, das er sich redlich verdient hatte. Mit Daniel Fichtlscherer, der wegen eines Fingerbruchs lange pausieren musste, kehrte ein wichtiger Innenverteidiger in die Startelf zurück. Er ersetzte den im Urlaub weilenden Nils Wölken.

Raffael Ascher versenkt die Kugel zur Führung im Netz des TuS Geretsried

Und Schwaig begann schwungvoll. Nach gerade einmal vier Minuten setzte Raffi Ascher seinen Sturmpartner und Spielertrainer Ben Held in Szene, der noch einen Haken schlug und aus 16 Metern abzog. Geretsrieds starker Torwart Simon Voß reagierte glänzend und lenkte den strammen Schuss um den Pfosten. Zwei Minuten später hatten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit. Der agile und technisch starke Anastasios Karpouzidis setzte 20 Meter vor dem Tor zu einem Dribbling an, doch sein Schuss aus 16 Metern strich knapp über den Kasten.

Im Anschluss hatten beide Teams die eine oder andere Torchance, neutralisierten sich aber weitgehend im Mittelfeld. Das änderte sich in der 42. Minute. Ascher spielte mit einem herrlichen Steilpass Held frei, der den herauslaufenden Torwart ausspielte und dann aus spitzem Winkel mit all seiner Erfahrung zum 1:0 einschob. Die Schwaiger Führung war auch der Pausenstand.

Hornof fliegt nach Notbremse vom Platz

Nach dem Seitenwechsel hatte Geretsried die erste Chance. Nach einem Freistoß von der linken Seite kam der aufgerückte Ludwig Bachmair am langen Pfosten an den Ball, doch Franz Hornof im Schwaiger Tor entschärfte den Schuss souverän. Auf der Gegenseite bediente Mario Simak Maxi Hellinger, dessen Schuss aus 16 Metern nur knapp über die Querlatte strich.

In der 57. Minute glich Geretsried aus. Nach einer Ecke von der linken Seite scheiterte Stürmer Srdan Ivkovic zunächst mit einem Kopfball an der Latte, doch den zurückspringenden Ball legte Bachmair auf Kapitän Sebastian Schrills ab, der Hornof im zweiten Versuch überwinden konnte. Vier Minuten später spielte der eingewechselte Fabijan Podunavac den Ball in den Lauf von Schrills. Dieser verfehlte ihn zwar, wurde aber vom herauslaufenden Hornof außerhalb des Strafraums am Fuß getroffen. Schiedsrichter Marco Blösch entschied auf Notbremse und zeigte Hornof die Rote Karte.

Schwaig musste nun umstellen. Coach Held verließ den Platz, und der lange verletzte Ersatztorhüter Robin Schmid rückte zwischen die Pfosten. Nur zwei Minute nach dem Platzverweis ging Geretsried in Führung. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite vollstreckte Schrills eine scharfe Hereingabe aus sechs Metern.

Schmid rettet in höchster Not gegen Ivkvoic

Wer dachte, Schwaig sei geschlagen, der irrte. Das Team zeigte Moral und kämpfte sich trotz numerischer Unterzahl zurück. Nach einer schönen Flanke von Tobi Jell legte Leon Roth den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und ließ mit seinem Schuss aus acht Metern dem Schlussmann der Gastgeber keine Abwehrchance.

In der 87. Minute kam es noch besser: Vincent Sommer spielte Markus Straßer auf dem rechten Flügel frei, dessen scharfe Hereingabe drückte Ascher aus fünf Metern über die Linie. Doch Schiedsrichter Blösch versagte dem Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von Straßer die Anerkennung. Eine Fehlentscheidung, wie die Videobilder später belegten. In der 94. Minute wäre fast noch das Geretsrieder 3:2 gefallen: Nach einer Flanke von Mario Walker kam Ivkovic aus acht Metern zum Schuss, doch Schmid hielt das 2:2 fest. (RAINER HELLINGER)