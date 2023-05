Zwei verspielte Führungen: FC SF Schwaig macht SB Chiemgau Traunstein zum Tabellenführer

Rafael Ascher traf auch gegen Chiemgau Traunstein ins Schwarze. © Picasa / Thomas Martner / FuPa Oberbayern

Nach einem mitreißenden und hochklassigen Spiel unterlag der FC Schwaig vor 730 Zuschauern beim SB Chiemgau Traunstein 2:3 und verpasste damit den vorzeitigen Klassenerhalt.

Schwaig – Bereits die Anreise zum neuen Tabellenführer der Landesliga Südost war dornenreich: Ein geplatzter Reifen am Mannschaftsbus führte zur verspäteten Ankunft. Aber dank der Unterstützung des Heimteams, mehrerer Taxis und eines zufällig vorbeifahrenden Busses kamen nach und nach Spieler und Betreuerstab im Jakob-Schaumaier-Sportpark an. Nach dem Anpfiff war von diesen Widrigkeiten nichts mehr zu sehen, und Schwaig legte los wie die Feuerwehr. Mario Simak schlug eine Ecke von der linken Seite auf Raffi Ascher, der aus fünf Metern ins lange Eck zur Führung köpfte (4.). Kurz drauf legte Ascher den Ball wunderbar auf Wölken ab, dessen platzierten Schuss aus 16 Metern Torwart Alin Goia nur nach vorne abwehren konnte. Der Abpraller fiel Wölken vor die Füße, doch freistehend aus sechs Metern traf er den Ball nicht richtig.

Besser machten es auf der anderen Seite die Gastgeber. Eine Ecke von Alexander Dreßl wurde zunächst abgewehrt, doch Maximilian Hosp brachte den Ball per Kopf zurück in den Strafraum, wo Spielertrainer Danijel Majdancevic per Drehschuss ins rechte Kreuzeck zum Ausgleich traf (12.). Die Gastgeber waren nun richtig im Spiel. Ecke um Ecke segelten in den Schwaiger Strafraum, doch die Verteidigung stand gut und gewann so gut wie alle Kopfballduelle.

FC SF Schwaig mit der erneuten Führung - SBC gleicht postwendend aus

Alexander Dreßl legte auf dem rechten Flügel den Ball in den Rücken der Abwehr auf Mark Kremer, aber dessen Schuss parierte Torwart Franz Hornof glänzend. Die nächste Traunsteiner Torchance hatte Spielertrainer Majdancevic, der aber ebenfalls an Hornof scheiterte.

In der 35. Minute ging Schwaig abermals in Führung. Ascher luchste Kapitän Hannes Kraus nahe der Mittellinie den Ball ab, legte quer auf Vincent Sommer, der in den Lauf des pfeilschnellen Simon Georgakos spielte. Schwaigs Youngster lief noch ein paar Schritte und jagte dann die Kugel aus acht Metern halblinker Position unhaltbar ins kurze Eck. Traunstein glich fünf Minuten später jedoch abermals aus. Majdancevic chippte den Ball über die Verteidigung hinweg auf Dennis Hrovic, der aus 14 Metern unter die Latte zum 2:2 traf.

Kein Abseits bei Siegtor - Abseits bei vermeintlichen Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel musste Schwaig umstellen: Nach hartem Einsteigen von Majdancevic musste Innenverteidiger Hannes Empl verletzungsbedingt das Feld verlassen. Für ihn rückte Wölken in die Innenverteidigung, Bilal Ibrahim auf die Sechs und Georgakos vom linken Flügel in die Mitte. Die Räume wurden enger, und die Gäste stärkten so die eigene rechte Seite. Dieser Schachzug ging auf, dennoch fiel in der 61. Minute das 3:2. Nach einem Doppelpass auf der rechten Seite schickte Gentian Vokri 35 Meter vor dem Tor Hrvoic auf die Reise, der aus stark abseitsverdächtiger Position Hornof tunnelte. Alle Proteste halfen nichts.

Schwaig rannte nun an, kam aber kaum zu echten Torchancen, da Traunstein geschickt das Tempo aus dem Spiel nahm. In der 95. Minute lag der Ball doch im Tor der Gastgeber. Nach einem Freistoß des eingewechselten Ben Held traf Ascher ins Tor, aber das Schiedsrichtergespann hatte eine Abseitsposition erkannt.