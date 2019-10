Dämpfer für FC Schwaig - 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger 

Enge Kiste: Die Rohrbacher, hier Markus Schöfbeck (r.), nutzten ihre Chancen in Schwaig eiskalt. Doch die ersatzgeschwächten Gastgeber mit Maxi Hellinger (M.) – verkauften sich teuer.

Held-Truppe zahlt Rechnung für lange Verletztenliste

von Redaktion Erding schließen

2:3 (0:2) verlor der FC Schwaig am Sonntag gegen den TSV Rohrbach und schrammte trotz vieler verletzter Spieler nur haarscharf am Punktgewinn vorbei.

Schwaig– Dabei begann das Spiel wieder mit einer Hiobsbotschaft, denn bereits beim Warmmachen stand fest, dass auch Spielertrainer Ben Held nicht von der Partie sein konnte.

Die Gastgeber stellten also wieder um und versuchten, Rohrbach unter Druck zu setzen. Dies gelang nur sehr selten, weil Schwaig in der ersten Hälfte immer wieder Abspielfehler und so zu leichte Ballverluste zu verzeichnen hatte. Rohrbach fiel es leicht, die Angriffsbemühungen des FCS zu stoppen und Nadelstiche zu setzen.

Dass die Gäste eine ausgebuffte Bezirksliga-Mannschaft ist, zeigte sich bei ihren wenigen Tormöglichkeiten, denn die nutzten sie eiskalt aus. In der 18. Minute kombinierte sich der TSV in den Schwaiger Strafraum. Ein überlegter Querpass landete bei Michael Mößnang, der aus acht Metern Entfernung Flo Preusser im Schwaiger Tor keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Der Gegentreffer zeigte Wirkung, das Schwaiger Spiel wurde immer zerfahrener. In der 38. Minute erhöhte Rohrbach auf 2:0. Eine Flanke von der rechten Seite landete bei Spielertrainer Michael Humbach, der frei aus wenigen Metern zum Halbzeitstand einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber noch einmal Gas und kamen in der 54. Minute zum Anschlusstreffer. Hannes Empl wurde im Strafraum gefoult, und Raffi Ascher verwandelte souverän zum 1:2. Doch Rohrbach antwortete prompt. Michael Humbach traf nur zwei Minuten später nach einer schönen Freistoßflanke von der rechten Seite wiederum per Kopf zum 3:1.

Aber Schwaig steckte nicht auf und drängte abermals auf den Anschlusstreffer, der in der 62. Minute fiel. Christoph Seiler wehrte einen Schuss kurz vor der Torlinie mit der Hand ab, und Schiedsrichterin Sarah Hofmann entschied sofort auf Elfmeter und Rot für Seiler. Ascher schnappte sich wieder die Kugel und verwandelte auch den zweiten Strafstoß souverän.

Im Anschluss erspielte sich Schwaig noch einige gute Torchancen, doch der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich fiel nicht. Weder Maxi Hellinger mit einem Schuss aus sieben Metern noch eine schöne Hereingabe von Tobi Jell, die nicht den passenden Abnehmer fand, hatten Erfolg, so dass am Ende der 3:2-Auswärtssieg für den TSV Rohrbach stehen blieb. hr