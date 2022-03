FC SF Schwaig: Ein Heimspiel in der Fremde gegen Eggenfelden

Von: Helmut Findelsberger

Kein Durchkommen: Die Schwaiger Michael Kurzeder (l.) und Ben Held stoppen hier den Eggenfeldener Tobias Huber. Das Hinspiel in Schwaig endete 3:3. © Christian Riedel

Dem SSV Eggenfelden fehlt eine Flutlichtanlage auf dem heimischen Hauptplatz. Deswegen findet das Spiel gegen Schwaig auf dem Kunstrasen in Johannesbrunn statt.

Schwaig – „Vielleicht kommt uns der Kunstrasenplatz entgegen“, hofft Spielertrainer Ben Held. Auf so einem findet am heutigen Mittwochabend die Nachholpartie der Landesliga Süd/Ost zwischen dem SSV Eggenfelden und seinem FC Schwaig statt. Ausgetragen wird die Partie im im zehn Kilometer östlich von Vilsbiburg gelegenen Johannesbrunn, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Auf der rund 30 Kilometer von Eggenfelden entfernten Anlage bestreiten die Rottaler schon seit fünf Jahren ihre Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Am fünften Spieltag, einem Dienstag, hatte Eggenfelden mangels Flutlichtanlage das Heimrecht mit Schwaig getauscht. Das Rückrundenspiel im November fiel Corona zum Opfer, und nun fehlt wieder eigenes Flutlicht. Mag sein, dass Schwaigs Technikern der Kunstrasen entgegenkommt, aber ein Eggenfeldener Heimvorteil ist angesichts der jahrelangen Trainingseinheiten auf dem Platz nicht von der Hand zu weisen.

SSV-Sportleiter Joe Stinglhammer bedauert schon, nicht im heimischen Stadion antreten zu können: „Wir haben mit 300 Zuschauern den zweitbesten Schnitt der Liga, weil wir zu Hause auch was bieten.“ Er geht davon aus, dass auch nach Johannesbrunn die Anhängerscharen kommen. Corona hat dem SSV, einem von vier Liganeulingen, zuletzt zu schaffen gemacht. „Das hat sich auch beim 0:3 in Erlbach bemerkbar gemacht“, sagt Stinglhammer, „aber wir haben uns bei einem Gegner mit Bayernligaformat gut verkauft“. Zuvor wurden Kastl und in einem Nachholspiel Ende Februar Holzkirchen zuhause jeweils 2:0 besiegt.

Fehlen werden diesmal die Stammverteidiger Raphael Schmidhuber und Thomas von Sommoggy sowie Mittelfeldspieler und Top-Scorer Maximilian Grötzinger.

Schwaig gelang am Sonntag gegen Holzkirchen nur ein 2:2, „und das nach einer gewaltigen Steigerung in den letzten zwanzig Minuten“ blickt Trainer Held zurück. „Daran müssen wir anknüpfen und uns nochmals steigern.“ Deshalb wurde gleich am Montag wieder trainiert.

Auch personelle Änderungen kündigt Held an. Johannes Hornof ist beruflich verhindert, „und auch so stehen Wechsel an, denn es haben mal andere eine Chance verdient – und Englische Woche ist schließlich auch“. Das Hinspiel war mit dem 3:3 schon ein Flutlichtspektakel. So bedauert es auch Fußballchef Wolfgang Lang, nicht in Eggenfelden spielen zu können, „denn wir haben auf Funktionärsebene ein sehr freundschaftliches Verhältnis“. Das bestätigte auch sein Eggenfeldener Kollege. Ist ja fast wie ein Spiel bei Freunden. (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader:

F. Hornof, Schmid; Empl, Jell, Neumann, Stich, Fink, Hellinger, M. Hones, Maier, Roth, Simak, Straßer, Wölken, Ascher, Held, L. Hones, Sommer.