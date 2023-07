FC Schwaig: Spätes Gegentor im vierten Spiel der Woche – nur Remis gegen Kreisliga-Aufsteiger

Die Schwaiger Führung erzielte Raffael Ascher (r.). © anh

Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich am Dienstagabend Fußball-Landesligist FC Schwaig und die SpVgg Altenerding getrennt.

Schwaig – Dabei gelang den Gästen aus der Herzogstadt kurz vor Schluss durch einen direkten Freistoß von Leart Bilalli der späte Ausgleich. Die Schwaiger, die verletzungsbedingt unter anderem auf Mario Simak, Leon Roth und Kapitän Tobi Jell verzichten mussten, begannen die Partie schwungvoll und setzten den Kreisliga-Aufsteiger gehörig unter Druck.

Es dauerte nur drei Minuten, bis Vincent Sommer den ersten gefährlichen Schuss auf das Altenerdinger Tor abgab. In der 8. Minute fiel dann folgerichtig der Führungstreffer für die Gastgeber. Mikey Straßer lief seinem Altenerdinger Gegenspieler davon, passte dann scharf in die Mitte, wo Sommer völlig freistand. Zwar wehrte Torwart Lukas Loher den Schuss aus zwölf Metern gerade noch ab, gegen den Nachschuss von Raffi Ascher war er dagegen allerdings machtlos.

Im Anschluss verpassten es die Schwaiger Gastgeber, aus mehreren Torchancen Kapital zu schlagen. Da Altenerding bis auf einen scharfen Bilalli-Pass in die Mitte, der von Hannes Empl geklärt wurde, keine Torchancen hatte, blieb es zur Pause bei der knappen Führung der Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel brachte Schwaigs Coach Ben Held sechs neue Spieler auf den Platz. Einer davon war Neuzugang Tobi Paulus, der fast nach einer Ecke von Tobi Bartl per Kopf zum 2:0 getroffen hätte. Im Anschluss scheiterte zunächst Ascher zweimal, ehe Tobi Paulus gegen Torwart Loher den Kürzeren zog.

Ab Mitte der zweiten Halbzeit merkte man den Gastgeber den körperlichen Verschleiß immer mehr an, und die Kräfte ließen merklich nach. Kein Wunder, war es doch die insgesamt vierte Partie der Held-Elf in einer Woche.

Die Gäste aus Altenerding kamen nun besser auf und suchten ihr Heil in der Offensive. Nessim Mahsas spielte von der rechten Seite einen Ball scharf in die Mitte, doch die Kugel war zu ungenau gespielt, so dass kein Angreifer zum Zug kam. Kurz darauf fälschte Daniel Fichtlscherer eine Hereingabe von Marc Winkelmann gefährlich ab, doch Simon Georgakos konnte anschließend klären.

In der 85. Minute fiel dann doch noch der Ausgleichstreffer. Bilalli schlenzte einen Freistoß von der rechten Seite ins lange Kreuzeck. Ein wunderschöner Treffer, der für Torwart Philipp Strunk unerreichbar war. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden in einem Spiel, das für die über 200 Zuschauer nicht immer schön anzuschauen war.

Für die Held-Elf geht es nun weiter ins Trainingslager, um am Samstag, 15. Juli, um 16 Uhr im Totopokalspiel gegen den starken Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg bestehen zu können. (Rainer Hellinger)