FC SF Schwaig: Torjäger Raffael Ascher ist zurück

Von: Helmut Findelsberger

Ballannahme auf höchstem Niveau: Tobias Jell (r.) bringt sogar Gästespieler Julian Höllen zum Staunen. Letztlich hatten aber am Sonntag die Traunsteiner die Nase vorn. Heute soll das anders werden. © Christian RiedeL

Gute Nachrichten für den FC Schwaig. Vor dem Flutlichtspiel gegen Bruckmühl steht Torjäger Raffael Ascher wieder zur Verfügung.

Schwaig – Ihre Lernfähigkeit dürfen die Fußballer des FC Schwaig heute Abend wieder beweisen. Um 19.30 Uhr ist Mitaufsteiger SV Bruckmühl der Gastgeber eines Flutlichtspiels, das nach eigenen Aussagen beide Seiten sehr gerne mögen.

Was das Dazulernen betrifft, geht Spielertrainer Ben Held davon aus, „dass wir aus der Niederlage gegen Traunstein wieder was gelernt haben. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Tormöglichkeiten nicht genutzt, danach kamen auch noch zu viele Fehler dazu“. Was bei Schwaig Hoffnung auf Besserung macht: Zwei schlechte Spiele am Stück gab’s bisher nie.

FC Schwaig gegen SV Bruckmühl: Raffael Ascher steht Ben Held wieder zur Verfügung

Nicht gerade einfacher macht die Aufgabe in dem knapp 18 000 Einwohner zählenden Markt im Kreis Rosenheim der Ausfall von Johannes Empl. Vier Wochen schätzt Trainer Held, dem damit neben Daniel Fichtlscherer der nächste Stammverteidiger fehlt. Urlaubsrückkehrer und Toptorjäger Raffael Ascher wird zumindest wieder im Kader sein, mehr dazu war aus Ben Held nicht rauszukriegen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Leon Roth.

Beeindruckend viele Parallelen tun sich bei den beiden Clubs auf, die quasi im Gleichschritt in die Landesliga durchmarschiert sind. Vier Spielzeiten Kreis- und eine in der Bezirksliga Ost dauerte es bei Bruckmühl, nur drei Saisonen Kreisliga, aber auch nur eine in der Bezirksliga Nord waren es bei Schwaig. Bei beiden Clubs stehen die zweiten Mannschaften in der B-Klasse als fast sichere Aufsteiger schon fest, nur Bruckmühl hat auch noch eine Dritte und die ist souveräner Tabellenführer in der C-KLasse.

SV Bruckmühl: Abteilungsleiter Straßer macht zwei Erfolgsgeheimnisse aus

In der Tabelle der Landesliga steht Schwaig als Dritter um einiges besser da. Aber auch Bruckmühl ist mit derzeit 34 Zählern auf Rang 11 und acht Zählern Vorsprung auf die drei Relegationsplätze 14 bis 16 auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. „Wir möchten möglichst schnell die Vier bei unserer Punktezahl vorn dran haben“, nennt Abteilungsleiter Michael Straßer das vorrangige Ziel.

„Das Bruckmühler Erfolgsgeheimnis sind die vielen gut ausgebildeten jungen Spieler, die von 1860 Rosenheim wieder zurückkommen“, sagt Straßer, „und unsere Heimstärke“. In dieser Wertung liegt der SVB mit 25 Punkten aus 13 Spielen auf Platz vier. (HELMUT FINDELSBERGER)

FCS-Kader

Fr. Hornof, Robin Schmid; Jell, Neumann, Stich, Fink, M. Hones, Maier, Roth (?), Simak, J. Hornof, Straßer, Wölken, Held, L. Hones, Sommer, Ascher.