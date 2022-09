FC SF Schwaig: Spielertrainer Held trifft auf alten Kollegen - der gefährliche Kumpel Kokocinski

Zweimal traf Ben Held (2. v. r.) gegen Eggenfelden. Jetzt geht’s nach Wasserburg. © Christian Riedel

„Wir müssen in den kommenden Spielen weiter punkten, um da unten rauszukommen“, fordert Ben Held vor dem Schwaiger Gastspiel beim TSV 1880 Wasserburg.

Schwaig – Spielbeginn im Stadion an der Landwehrstraße mitten in der Stadt ist heute um 19.30 Uhr.

„Ein kleiner Platz, stets viele Zuschauer, da rührt sich was“, weiß der Spielertrainer des FC Schwaig aus eigener Erfahrung mit dem VfB Hallbergmoos. Auch wenn es nur in der Landesligasaison 2018/19 war, denn länger als eine Spielzeit hielt sich Wasserburg bei seinem Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Bayernliga nicht auf. Nach zwei Jahren im Oberhaus folgte der Abstieg.

Nach holprigem Start hat man sich auf Rang 9 mit 14 Punkten vorgearbeitet. „Das Lazarett lichtet sich und immer mehr kommen zurück“, erzählt Trainer Harry Mayer, der im Sommer nicht ohne Ärger vom Ligakonkurrenten Bruckmühl wechselte.

Mayer: „Vom letztjährigen Bayernliga-Kader sind neun Mann mit Regionalliga-Erfahrung weg, gekommen sind neun meist junge.“ Nicht alle sind jung und unerfahren, wie Janik Vieregg, letzte Saison 14 Treffer für Absteiger SB Rosenheim.

Einen aus dem Wasserburger Kader kennt Ben Held sehr gut. Er hat mit Verteidiger Michael Kokocinski bei 1860 München in der Jugend gespielt. Der spielte nicht nur mit seinem Heimatclub 1860 Rosenheim, den FC Bayern Amateuren in der Regionalliga, sondern mit Burghausen und Offenbach auch in der 3. Liga. Mit Hallbergmoos ist Held auf ihn bei Türkgücü getroffen. Vielleicht gib’s heute ein direktes Duell zwischen den beiden 37-Jährigen.

Das ist für Held Nebensache. Es geht um weitere Punkte nach dem Sieg gegen Eggenfelden. Moosinnings Coach Chris Ball, sehr geplagt, was das Toreschießen betrifft, war Augenzeuge: „Der Franze (Torwart Hornof Anm. d. R.) hat ein paar Mal sehr gut gehalten, und vorne haben sie halt mit Ascher und Held enorme Qualität“. Heute sind Tobi Jell, Daniel Fichtlscherer, Maxi Hellinger, Johannes Empl, Marco Neumann und Mickey Straßer zurück. Krank sind Nils Wölken und Johannes Hornof, dessen Zwilling und Torhüter „Franze“ auch nicht trainieren konnte. (Helmut Findelsberger)

Der FCS-Kader

Schmid, Hornof (?); Jell, Bilal, Simak, L. Hones, Ascher, Sommer, Fichtlscherer, Hellinger, Empl, Neumann, Straßer, Held, Stich, Maier, Georgakos, Buchauer, M. Hones, Bartl.