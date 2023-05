Am Ende fehlt die Kraft: FC Schwaig unterliegt DJK Otting

Teilen

In die Zange genommen: Die Schwaigerin Emily Grimes (M.) wird hier von zwei Ottinger Gegenspielerinnen angegriffen. © Roland Albrecht

Nach einer umkämpften Partie unterlagen die Damen des FC Schwaig der DJK Otting mit 1:3 (1:2) Toren. Die Gäste bleiben dadurch weiter oben dran.

Schwaig – Dabei erwischte das Team von Trainer Manfred Buchhauser gegen den Tabellenzweiten einen guten Start und ging früh in Führung, konnte aber am Ende die fehlenden Kräfte nicht mehr kompensieren.

Aufgrund diverser Verletzungen hatten die Gastgeberinnen gerade einmal zwölf gesunde Spielerinnen zur Verfügung. Trotzdem begann die Partie vielversprechend. In der 6. Minute schickte Schwaigs Mittelstürmerin Lisa Maier die pfeilschnelle Nadine Kutscher auf die Reise. Die rechte Flügelspielerin ließ Torhüterin Viktoria Baderhuber keine Abwehrchance und vollstreckte gekonnt zum frühen 1:0.

Schwaig war nun am Drücker und versuchte, die Führung auszubauen. Doch die Gäste standen defensiv sicher, und nach Balleroberungen ging es blitzschnell nach vorne. So auch in der 18. Minute: Nach einem Ballverlust des FCS im Mittelfeld setzte sich Michaela Kurz geschickt durch und traf zum 1:1.

Dieser Gegentreffer zeigte bei den Gastgeberinnen Wirkung: Nur zwei Minuten später hatte Otting die Partie gedreht. Wieder lief Schwaig in einen Konter, und Michaela Gradl erzielte aus zwölf Metern die 2:1-Führung für Otting.

In der zweiten Hälfte machte die Buchhauser-Elf richtig Druck und kam durch Kutscher sowie Maier zu zwei guten Chancen, doch Torhüterin Baderhuber war in beiden Fällen zur Stelle und bewahrte ihre Mannschaft vor dem Ausgleich. Auf der Gegenseite erspielte sich auch der Tabellenzweite die eine oder andere Chance, aber auch Schwaigs Torhüterin Nina Aigner war stets auf dem Posten.

Chancenlos war sie allerdings in der 67. Minute, als Nina Schenk mit ihrem Treffer zum 3:1 das Spiel entschied. Im Anschluss hatten die Gastgeberinnen nicht mehr die Kraft, um entscheidend gegenzuhalten und die Partie mit einem Treffer noch einmal spannend zu machen. So blieb es am Ende beim verdienten Sieg der Gäste. (Rainer Hellinger)