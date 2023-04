Das Hellinger-Comeback: Schwaigs Mittelfeldmotor ist gegen Bruckmühl wieder dabei

Von: Helmut Findelsberger

Maximilian Hellinger (m.) kann nach langer Pause gegen den Tabellenführer Bruckmühl wieder mitwirken. © Norbert Herrmann

Der FC Schwaig muss punkten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Heute um 19.30 Uhr bekommen es die Sportfreunde mit Tabellenführer SV Bruckmühl zu tun.

Beide Kontrahenten haben den gleichen Werdegang. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga – Schwaig in die Gruppe Nord, der SVB in die Gruppe Ost – gelang der prompte Durchmarsch. Während Schwaig in der Premierensaison die Landesliga Südost mit Rang drei aufmischte, schaffte Bruckmühl erst mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen den Klassenerhalt. In diese Saison ist der Club aus dem rund 17 000 Einwohner zählenden Markt mit drei Niederlagen gestartet, ehe der Sturmlauf nach ganz oben folgte.

„Da haben wir nach dem Trubel um den überraschenden Trainerwechsel einige Zeit gebraucht“, erzählt Teammanager Michael Straßer. Für den nach Wasserburg abgewanderten Harry Mayer kam noch rechtzeitig Mike Probst. Der inzwischen 60-jährige, einstige Torhüter des FC Bayern „wurde zum Glücksfall für uns“, bestätigt Straßer, „und er ist auch jetzt, wo es nicht so läuft, ein stabilisierender Pol“.

Zuletzt drei Niederlagen und dazwischen ein Remis ließen den einst riesigen Vorsprung schmelzen. „Wir spielen nicht viel anders, haben nicht immer das Spielglück von vorher, und wichtige Spieler waren angeschlagen oder fehlten“, erklärte Straßer. Er kündigte aber an, dass die beiden Toptorschützen Maximilian Gürtler (16 Tore) und Daniel Kobl (9) wieder dabei sein werden.

„Wenn wir unsere Leistung bringen, müssen wir auf unsere Gegner nicht so sehr schauen“, ist Schwaigs Spielertrainer Ben Held überzeugt. Mit sechs Siegen hat man sich aus dem Tabellenkeller rausgearbeitet, ehe vergangenen Samstag diese Serie endete.

„Da waren wir nach zwei anfangs vergebenen Großchancen plötzlich eine Klasse schlechter“, gibt Held zu. Fünf Spiele stehen noch aus. Held: „Ob da ein Sieg und damit 45 Punkte schon reichen, ich weiß es nicht.“ Maxi Hellinger wird nach sehr langer Pause erstmals im Kader sein, Mateus Hones ist zurück, Ricardo Maier und Maxi Buchauer haben wieder trainiert, sind aber noch keine Option. (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader

F. Hornof, (Schmid); Jell, Neumann, Ibrahim, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, J. Hornof, Held, Fichtlscherer, Hellinger, Roth, Georgakos, M. Hones, Bartl