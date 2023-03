Starker zweiter Sturm: FC Schwaig trotzt Ausfällen und festigt Platz drei

Die Schwaiger Power bekommt hier Mirjeta Ramizi (l.) zu spüren. Veronika Rupprecht und Nadine Kutscher (v. r.) lassen sich ungern aufhalten. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Das erste Bezirksligamatch des Jahres gewannen die Fußballerinnen des FC Schwaig gegen die SG Polling/Mühldorf 3:1. Sie festigten damit den dritten Platz.

Schwaig – Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als gut. Mit Emily Grimes, Lisa Maier und Katharina Blank fiel die komplette Offensivreihe aus, die 23 der bisher 36 Tore erzielt hatten. Außerdem mussten Stammtorhüterin Nina Aigner sowie Nora Alisch und Anna Schlehhuber passen. Dafür kamen die Youngster Luisa Kronseder und Sarah Babassagana zu ihrem Debüt.

Trotz der vielen Umstellungen kam Schwaig gut ins Spiel und hatte durch Sophia Buchhauser die erste Torchance (6.). In Führung gingen aber in der 21. Minute die Gäste, weil Theresa Bichlmaier einen hervorragend gespielten Konter verwertete. Nach dem Rückstand kam Schwaig immer besser in die Partie und in der 35. Minute zum verdienten Ausgleich. Nach einem schönen Angriff über Anna Gai und Lola Ascher legte Nadine Kutscher den Ball mustergültig in die Gasse für Buchhauser, die zum 1:1 traf.

In der 55. Minute lief eine Gästestürmerin allein aufs Schwaiger Tor zu, doch Keeperin Sophie Zeilhofer blieb lange stehen und konnte bravourös klären. Den direkt anschließenden Konter über Chrissy Lommer, Kronseder und Buchhauser vollendete Kutscher zum 2:1, indem sie den Ball nach einer Körpertäuschung wunderbar ins lange Eck schlenzte. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute, als die eingewechselte Gözde Köse nach einer Ecke volley aus 20 Metern halbrechter Position ins lange Eck traf. Trainer Buchhauser: „Das war eine überragende Teamleistung mit viel Kampf, Leidenschaft und Emotionen, die das Team nach den vielen Ausfällen mehr als überzeugend auf den Platz brachte.“

