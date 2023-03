„Endlich mal wieder ein Sieg“ – Schwaig setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Teilen

Hier ist gesperrt! Schwaigs Kapitän Tobi Jell (r.) blockt den Kirchheimer Angriff ab. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der Jubel war groß nach dem 4:1-Erfolg des FC Schwaig am Freitagabend beim Kirchheimer SC (wir berichteten). Stimmen dazu.

Schwaigs Spielertrainer Ben Held: „Großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war ein absolut verdienter Sieg. Ich hoffe, dass wir uns damit genügend Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geholt haben.

Fußballchef Wolfgang Lang: „Endlich mal wieder ein Sieg. Es war ein sehr spannendes Spiel, in dem beide Teams ihre Momente hatten. Die Intensität, die wir ab der 10. Minute auf den Rasen gebracht haben, brauchen wir für die restliche Saison.“

Tobi Bartl, Spieler des FC Schwaig: „Nach einer starken Anfangsphase der Kirchheimer konnten wir uns zurück ins Spiel kämpfen und den Rückstand schnell egalisieren. Danach folgten gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, von denen wir zum denkbar besten Zeitpunkt eine nutzten. In der zweiten Hälfte wurde es zunehmend ein Kampfspiel, in dem wir Kirchheim im Wesentlichen von unserem Tor weghalten konnten.“

Robert Jell, Vorsitzender des FC Schwaig: „Die Mannschaft hat nach den ersten beiden Partien eine tolle Reaktion gezeigt und sich diese drei Punkte redlich verdient. Diesmal hatte man als Zuschauer das Gefühl, dass auch das Spielglück wieder einmal zurückgekehrt ist. Nach dem Treffer zum 3:1 hatte Kirchheim die Chance, quasi im Gegenzug zu verkürzen. Das gelang aber nicht, und im Anschluss hat es unsere Mannschaft souverän nach Hause gespielt.“

Alexander Marschmann (Rot-Weiß Klettham): Die ersten zehn Minuten war Kirchheim besser und hat mit etwas Glück aufgrund einer Fehlerkette in der Abwehr das 1:0 gemacht. Danach nahm Schwaig das Heft in die Hand und schoss den verdienten Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt war Schwaig das dominierende Team, und Kirchheim kam kaum mehr zu großen Torchancen. Das Ergebnis ist auch in der Höhe völlig verdient. Besonders stark fand ich Nils Wölken, der im Mittelfeld eigentlich alle Zweikämpfe gewinnen und die Konter gut einleiten konnte.“ (hr)