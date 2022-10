Später Ausgleichstreffer reicht nicht - Schwaig verliert in der Nachspielzeit

Durch Freund und Feind: Die Schwaiger ( weiße Trikots, v. l.) Hannes Hornof, Daniel Stich, Hannes Empl und Torwart Franz Hornof können aufatmen, dass die Gästespieler (v. l.) Thomas Steinherr und Alex Dreßl den Ball verfehlen. F. güh © güh

Eine unglückliche Last-Minute-Niederlage musste der FC Schwaig am Freitagabend gegen den SB Chiemgau Traunstein einstecken.

Schwaig – Das 2:1-Siegtor für die Gäste durch Kenan Smajlovic fiel erst in der Nachspielzeit. Wie schwer die Aufgabe werden würde, war dem Trainerteam um Ben Held und Florian Fink bereits vor dem Match bewusst. Besitzt Traunstein doch eines der bestbesetzten Teams der gesamten Liga. Zudem musste Schwaig wieder einige Änderungen in der Startaufstellung vornehmen. Mit Kapitän Tobi Jell und Innenverteidiger Daniel Fichtlscherer fehlten zwei wichtige Stützen in der Abwehr. Maxi Hellinger muss weiterhin pausieren. Dafür kehrte mit Franz Hornof der Stammtorhüter zurück zwischen die Pfosten. Wenigstens die Ersatzbank war wieder besser besetzt.

Schwaig kam schwer in die Partie. Die Gäste, die mit einem 4:0 gegen Grünwald und jeder Menge Selbstvertrauen im Rücken in den Landkreis Erding gereist waren, stellten sich nicht hinten rein, sondern versuchten die Initiative zu übernehmen. Das gelang ihnen auch ganz gut, sodass sie in der 14. Minute zur ersten Chance des Spiels kamen. Der ehemalige Drittliga-Profi der SpVgg Unterhaching, Thomas Steinherr, setzte sich auf dem linken Flügel durch und flankte in die Mitte. Zwar wehrte Schwaigs Hintermannschaft den Ball per Kopf ab, doch die Kugel fiel Gentian Vokri vor die Füße, der aus 14 Metern abzog, aber an Franz Hornof nicht vorbeikam. Und Traunstein blieb am Drücker. In der 36. Minute wurde Spielertrainer Daniel Majdancevic mit einem langen Ball am rechten Flügel steil geschickt, aber auch er scheiterte an Franz Hornof.

Doch eine Minute später hatten die Gäste Grund zum Jubeln: Nach einer Flanke von der rechten Seite sprang der Ball vor Verteidiger Daniel Stich auf und berührte dann dessen Arm. Schiedsrichter Julian Roidl entschied auf Strafstoß, den Kenan Smailovic sicher zum 1:0 verwandelte. Schwaig hatte wenig später fast den Ausgleich erzielt, aber Vincent Sommer scheiterte mit einem Schuss aus 25 Metern am gut reagierenden Torwart Thomas Unterhuber.

FC Schwaig: Ascher trifft spät zum 1:1

Nach der Pause kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Coach Held stellte auf mehreren Positionen um, sodass Schwaig einen wesentlich besseren Zugriff zum Spiel bekam und die Gäste nun mehr unter Druck setzen konnte. Torchancen blieben aber zunächst Mangelware. In der 73. Minute spielten Hannes Empl und Held einen schönen Doppelpass auf der linken Seite. Empls präzise Flanke konnte ein Traunsteiner Verteidiger im letzten Moment vor dem einschussbereiten Raffi Ascher klären. Nur wenige Minuten später tanzte Vincent Sommer seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze aus, doch seinen Schuss aus zwölf Metern entschärfte Torwart Unterhuber. Machtlos war er hingegen in der 82. Minute als nach einem zunächst abgewehrten Eckball der Ball noch einmal in die Mitte geflankt wurde. Ascher drehte sich am Fünfmeterraum um seinen Gegenspieler und schob zum 1:1 ein.

In der 89. Minute hatte der Schwaiger Anhang noch einmal den Torschrei auf den Lippen. Held jagte einen Freistoß aus 18 Metern aufs Tor, doch Unterhuber parierte, der Nachschuss von Ascher aus fünf Metern traf den Traunsteiner Torwart dann am Bein, ehe der Keeper auch noch den zweiten Nachschuss von Mateus Hones hielt. Zu allem Unglück für Schwaig fiel in der Nachspielzeit dann das 2:1 für die Gäste. Nach einem Einwurf köpfte Dennis Hrvoic die Kugel über die gesamte Abwehr auf den am langen Pfosten lauernden Kenan Smajlovic, der mit einem Flachschuss aus sieben Metern den Traunsteiner Sieg perfekt machte. (hr)