FC Schwaig gegen SE Freising: SF vergeben zu viele Chancen

Teilen

Gegner geschultert: Schwaigs Mario Simak stoppt den Freisinger Benedict Geuenich regelwidrig, beobachtet von seinem Teamkameraden Bilal Ibrahim. Foto: Rainer Lehmann © Rainer Lehmann

Eine bittere 1:2-Niederlage musste der FC Schwaig am Freitagabend im Derby beim SE Freising einstecken.

Schwaig – Dabei war die Elf von Spielertrainer Ben Held vor 260 Zuschauern absolut gleichwertig, musste sich aber einem Gegner geschlagen geben, der seine Torchancen konsequent nutzte. Schwaig, das auf seine beiden erfahren Mittelfeldstrategen Maxi Hellinger und Florian Fink verzichten musste, hatte sich viel vorgenommen und begann in einem offensiven 4-3-3-System. Vor der Viererabwehrkette agierten mit Mario Simak, Vincent Sommer und Bilal Ibrahim drei Mann im Mittelfeld, die die drei Spitzen Raffi Ascher, Ben Held und Markus Straßer mit Zuspielen in die Tiefe in Szene setzen sollten.

Die Freisinger begannen tief stehend und auf Konter lauernd. Und das taten sie gut, denn die erste Torchance des Spiels bedeutet gleichzeitig die frühe Führung in der 15. Minute. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde Luka Brudtloff steil geschickt. Hannes Hornof klärte zunächst, doch den abgewehrten Ball hob Frederic Rist über die Abwehr auf SE-Spielertrainer Florian Bittner, der aus elf Metern ins lange Eck traf.

FC Schwaig gegen SE Freising: Held trifft sehenswert per Freistoß

Schwaig zeigte sich vom frühen Rückstand kaum geschockt und drängte auf den Ausgleich. In der 21. Minute wurde Held nach einem schönen Chippass 18 Meter vor dem Tor gefoult. Den fälligen Freistoß jagte er selbst zum 1:1 in die Maschen. Zwar brachte SEF-Torwart Jonas Trost noch die Finger an den Ball, doch der Schuss war zu scharf. Drei Minuten später hatte Held den Führungstreffer auf den Fuß. Ascher legte einen Flugball mit der Brust auf Mario Simak ab, der per Steilpass Held bediente, doch dessen Schuss aus elf Metern ging knapp neben das Freisinger Tor. Auf der Gegenseite flog ein Freistoß von rechts an Freund und Feind vorbei, ehe Florian Schmuckermeier am Sechzehner abzog. Sein Schuss wurde allerdings abgefälscht und verfehlte den Schwaiger Kasten.

In der 44. Minute ging Freising dann erneut in Führung. Daniel Müller fing in der eigenen Hälfte einen Pass ab, lief noch einige Meter und spielte dann den Ball in die Schnittstelle der Abwehr und in den Lauf von Domagoj Tiric. Der ließ sich diese Chance nicht nehmen und schob aus zwölf Metern Entfernung zum 2:1-Pausenstand ein.

Nach dem Seitenwechsel hatte der Schwaiger Anhang bereits nach drei Minuten den Torschrei auf den Lippen. Ibrahim spielte einen tollen Pass in die Spitze auf Held. Der konnte den Ball zwar am herausstürmenden Torwart Trost vorbeilegen, erwischte ihn aber erst knapp vor der Auslinie. So war der Winkel zu spitz, und sein Schuss verfehlte das Tor.

FC Schwaig nutzt keine der Chancen in der Schlussphase

Freising stand weiter tief, verteidigte den knappen Vorsprung und setzte auf Konter. In der 78. Minute wäre den Gastgebern fast das dritte Tor gelungen. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite kam der Ball in die Mitte zu Luka Brudtloff, der aus acht Metern am glänzend reagierenden Franz Hornof scheiterte. Auf der anderen Seite setzte Hannes Empl einen Freistoß nur knapp neben den rechten Pfosten.

In der 89. Minute hatte Schwaig die größte Ausgleichschance. Held schlug einen schönen Freistoß in den Strafraum auf Tobi Jell, der den Ball mit dem Rücken zum Tor mit der Brust annahm, sich blitzschnell drehte und die Kugel per Dropkick aus acht Metern aufs Gehäuse abfeuerte. Wieder reagierte Torwart Trost glänzend und konnte so den eigentlich verdienten Schwaiger Ausgleich verhindern. So blieb es am Ende beim knappen und glücklichen Sieg für den SE Freising. Für Schwaig war es die zweite 1:2-Niederlage in Folge. (hr)