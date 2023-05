Stürzt Schwaig Freising in den Abgrund? – Comeback von Buchauer

Von: Helmut Findelsberger

Die nächste Rutschpartie? Der FC Schwaig leistet sich derzeit höchstens wegen der Platzverhältnisse Ausrutscher. Im Heimspiel gegen Bruckmühl waren Bilal Ibrahim, Daniel Fichtlscherer und Mario Simak (v. r.) dem Gegner klar überlegen. Auch die Niederlage in Traunstein ist verdaut. © dfi

Einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt kann der FC Schwaig am heutigen Freitagabend im Nachbarderby gegen den SE Freising machen.

Während dem Heimteam drei Spieltage vor Schluss nicht mehr viel fehlt, um gegen alle möglichen Rechenspiele gewappnet zu sein, trudeln die Gäste aus der Domstadt in ihrer zehnten Saison in dieser Landesliga Südost dem direkten Abstieg entgegen. Durch die 0:3-Niederlage beim unmittelbaren Konkurrenten Dachau und zuletzt dem 1:2 zuhause gegen Grünwald haben sie auf Relegationsplatz 16 drei Punkte Rückstand und auch den direkten Vergleich mit Dachau gegen sich.

Die Teams auf den Rängen 16 und 15 der fünf Landesligagruppen sowie die drei punktschlechtesten Vierzehnten müssen in die Relegation. Die besten Karten, verschont zu bleiben, hat aktuell der Südost-Vierzehnte Pullach mit 40 Punkten. Mit seinen 45 Zählern steht der FC Schwaig gut da.

Der Deckel ist noch nicht drauf in dieser verrückten Liga, in der rechnerisch bis zum Tabellensiebten Unterföhring die Gefahrenzone reicht. „Wenn wir gewinnen, müsste es sicher reichen“, traut sich Spielertrainer Ben Held zu behaupten. Er war vor zwei Wochen in Dachau Augenzeuge zusammen mit dem auf Krücken humpelnden Michael Schmid.

Der 38-Jährige ist ein Spezl von Held aus früheren Freisinger Zeiten. In Dachau musste auch noch Spielertrainer Florian Bittner verletzt raus und beide dürften kaum einsatzfähig werden. „Wir dürfen Freising auf keinen Fall unterschätzen, die kämpfen um ihre letzte Chance“, warnt Held. Das Hinspiel hat Schwaig 1:2 verloren, aber danach viel Boden gutgemacht.

„Der FC Schwaig pflügt durch die Liga“, war angesichts der Siegesserie zu lesen. Ihren Rasen haben noch alle, die Sportfreunde aber die Punkte. „Wenn weitere drei im Trockenen sind, können wir einen ramponierten Rasen verschmerzen“, meint Held. Ricardo Maier fehlt erkrankt und als Vorsichtsmaßnahme nach langer Verletzungspause wird Maxi Hellinger nicht im Kader sein. Wieder zurück sind Maxi Buchauer, Marco Neumann und Mateus Hones. (Helmut Findelsberger)