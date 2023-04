„Die geilste Niederlage in dieser Saison“: Schwaig verliert, der Trainer ist aber nicht unzufrieden

Trotz der 0:3-Niederlage: Der Trainer des FC Schwaig ist nicht unzufrieden. © Christian Riedel

Ohne Punkte, jedoch mit dem Wissen, eines der besten Saisonspiele abgeliefert zu haben, traten die Fußballerinnen des FC Schwaiger die Heimreise aus Bad Aibling an. Gerade eben hatten sie die Partie bei der SG Aibling/Hohenthann-Beyharting 0:3 verloren.

Schwaig – Dabei kam der Aufsteiger gut in die Partie, sodass das Spiel überwiegend in der Hälfte der Gastgeberinnen stattfand. Bad Aibling stand defensiv gut und spielte immer wieder lange Bälle auf Mittelstürmerin Jessica Akpara, die die Bälle festmachte und dann verteilte. Aber auch Schwaigs Defensive funktionierte.

In der Offensive versuchten die Gäste spielerisch zum Erfolg zu kommen, doch Lisa Maier, Nadine Kutscher und Katharina Blank vergaben einige gute Torchancen meist zu überhastet. Kurz vor der Halbzeit dann der Doppelschlag der Gastgeberinnen. Ramona Bartl und Natalie Mayer erzielten wie aus dem Nichts die 2:0-Halbzeitführung (37./41.).

Nach der Pause schnürten die Schwaigerinnen den Tabellenzweiten in der eigenen Hälfte ein und erzeugten Dauerdruck auf die Aiblingerinnen, die jedoch effektiver waren und aus der vierten Chance in der 51. Minute das dritte Tor erzielten.

Doch die Schwaigerinnen gaben nicht auf. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Tor der Heimmannschaft, doch es sprang nichts Zählbares dabei heraus. Entweder ging der Ball an die Latte, die gute Bad Aiblinger Torhüterin parierte bravourös, oder das eigene Abschlusspech standen im Weg. Lola Ascher scheiterte in der Schlussminute an Torhüterin Astrid Schlay. Das war symptomatisch für das ganze Spiel, sodass es beim 3:0-Sieg der Heimelf blieb.

„Das Ergebnis spiegelt sicher nicht den Spielverlauf wider“, sagte Schwaigs Trainer Manfred Buchhauser, der trotz der Niederlage sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams war und von der „geilsten Niederlage“ in dieser Saison sprach, „Heute hat die effektivere Mannschaft gewonnen, die aus fünf Möglichkeiten drei Tore gemacht hat. Wir haben aus gefühlten 15 Chancen kein einziges Tor machen konnten. Uns hat heute einfach die Geradlinigkeit und Effektivität vor dem Tor gefehlt.“ (Rainer Hellinger)