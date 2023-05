Furiose zweite Halbzeit: FC Schwaig feiert Kantersieg nach Rückstand

„Großes Kompliment an die ganze Mannschaft“, sagte Trainer Manfred Buchhauser nach dem 6:1-Sieg seiner Mannschaft. © Christian Riedel

Schwer ins Spiel kamen die Fußballerinnen des FC Schwaig bei der SG Fridolfing/Laufen. Am Ende siegten sie aber mit 6:1.

Schwaig – „Vermutlich steckte den Mädels die knapp zwei Stunden lange Anfahrt noch in den Knochen“, vermutet Trainer Manfred Buchhauser nach der mehr als durchwachsenen ersten Halbzeit.

Das Spiel dauerte noch keine zwei Minuten, als der Gastgeber bereits in Führung ging. Nach einem schönen Pass in die Tiefe schob Margit Glück zum 1:0 ein. In der 8. Spielminute die nächste Chance für Fridolfing, doch der Ball ging übers Tor.

Nur langsam bekam Schwaig mehr Zugriff, ohne jedoch größere Torchancen herauszuspielen. Das änderte sich kurz vor der Pause, als Vroni Rupprecht mit einem schönen Kopfballtor im Anschluss an eine kurz gespielte Ecke ausgleichen konnte.

Nun sahen die Zuschauer ein ganz anderes Spiel. Nach einigen kleinen Umstellungen im Team funktionierte die Schwaiger Offensive plötzlich wie am Schnürchen. Bereits in der 47. Minute brachte Katharina Blank nach schönem Pass von Lola Ascher die Gäste in Führung. Eine perfekte Flanke von Chrissi Esser in der 60. Minute verwandelte Goalgetterin Lisa Maier in gewohnter Manier und jagte den Ball zum 3:1 in den Winkel.

Die Vorentscheidung fiel in der 70. Minute durch Blank, ehe Maier sieben Minuten später das 5:1 folgen ließ. Ascher krönte in der 87. Minute ihre starke Leistung mit dem Treffer zum 6:1. Zuvor hatte sie bereits zwei Treffer schön vorbereitet.

Ausdruck der Überlegenheit in der zweiten Spielhälfte war, dass Keeperin Nina Aigner in 45 Minuten keine einzige Ballberührung hatte. „Großes Kompliment an die ganze Mannschaft, die bei ungewohnt hohen Temperaturen und nur einer Auswechselspielerin die Anweisungen in der Halbzeit zu 100 Prozent umgesetzt hat und somit den wichtigen Dreier zum Erreichen des dritten Tabellenplatzes souverän eingefahren hat“, betont der Coach. (Rainer Hellinger)