Schwaiger Lauf hält an: Held-Truppe feiert gegen Landshut den vierten Sieg in Serie

Schmerzhafte Begegnung: Landshuts Markus Plomer (r.) trifft Schwaigs Simon Georgakos. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Völlig verdient hat der FC Schwaig am Karsamstag sein Heimspiel gegen die SpVgg Landshut 2:0 (1:0) gewonnen und den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Schwaig – Dabei machte es sich die Elf von Spielertrainer Ben Held lange Zeit selbst schwer, weil sie es nach einer frühen Führung versäumte, eine der zahlreichen weiteren Torchancen zu nutzen. Erst in der 86. Minute erlöste Mittelstürmer Raffi Ascher seine Farben mit dem Treffer zum 2:0.

Vor der Partie waren die Ziele der beiden Teams gänzlich verschieden: Die Gäste aus Landshut konnten mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken, der zur Relegation um den Bayernliga-Aufstieg berechtigt. Schwaig hingegen kämpft – wie die halbe Liga – weiterhin um den Klassenerhalt und versucht Punkt für Punkt von hinten rauszukommen.

Zwar musste FCS-Coach Held das Team wieder umbauen, weil mit Daniel Fichtlscherer und Johannes Empl die beiden etatmäßigen Innenverteidiger ausfielen, doch Ricardo Maier und Held selbst, die die beiden ersetzten, machten ihre Sache hervorragend und nahmen die starken Stürmer der Gäste, Florentin Seferi und Stephan König, nahezu komplett aus dem Spiel.

Durchschlagskräftiger war die Schwaiger Offensive: Nach gerade einmal sieben Minuten köpfte Markus Straßer einen weiten Flugball von Torwart Franz Hornof perfekt in den Lauf von Vincent Sommer, der aus 16 Metern trocken ins rechte untere Eck zum 1:0 vollstreckte. Die Gastgeber setzten sofort nach: Einen weiten Einwurf von Kapitän Tobi Jell köpfte Straßer aus fünf Metern aufs Tor, doch Landshuts 1,93 Meter großer Keeper Louis Tournier reagierte glänzend und lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen gerade noch an die Querlatte.

Nur drei Minuten später die nächste große Torchance: Nach einer Ecke von der rechten Seite kam der Ball über verschiedene Stationen zu Sommer, dessen platzierter Schuss aus der Drehung aber erneut überragend von Torwart Tournier aus dem Eck gefischt wurde.

Die Gastgeber ließen geschickt Ball und Gegner laufen und gewannen alle wichtigen Zweikämpfe. Landshut lief in der ersten Hälfte nur hinterher und konnte sich in der Offensive nicht entscheidend durchsetzen. In der 17. Minute ließ Ascher ein Zuspiel von Held mit der Brust auf Sommer abtropfen, der den Ball über die Abwehr auf den heranstürmenden Straßer chippte, der volley abzog, aber aus 13 Metern das Tor verfehlte.

Die nächste Chance leitete Bilal Ibrahim ein, als er den Ball in die Spitze auf Sommer spielte, der in die Mitte passte, aber der am Fünfmeterraum lauernde Ascher verpasste das Zuspiel um wenige Zentimeter.

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Schwaiger Torchance: Straßer führte einen Einwurf schnell aus, sodass Sommer im Strafraum zum Abschluss kam, doch sein Schuss aus spitzem Winkel ging am Tor vorbei. In der 61. Minute kamen die Gäste das erste Mal gefährlich vors Schwaiger Tor. Nach einer Ecke fiel der abgewehrte Ball am Sechzehner Landshuts spielendem Co-Trainer Kevin Pino Tellez vor die Füße, doch der langjährige Regionalliga-Kicker jagte die Kugel volley über die Querlatte.

Landshut wurde nun mutiger und suchte sein Heil in der Offensive. In der 65. Minute wurde eine Ecke von der linken Seite zunächst per Kopf abgewehrt, Landshuts Kapitän Stefan Alschinger nahm den Ball per Dropkick, jagte ihn aber haarscharf über die Latte. Die größte Chance der Gäste hatte Marcus Plomer, der einen Freistoß von rechts aufs kurze Eck köpfte. Hornof parierte aber souverän.

In der 86. Minute fiel die Entscheidung: Ibrahim luchste einem Verteidiger den Ball ab, spielte auf Ascher, der aus 20 Metern alleine aufs Tor zulief und zum umjubelten 2:0 einschoss. Drei Minuten später bediente Tobi Bartl per Kopf abermals Ascher, dessen gefühlvoller Heber zwar über den Torwart, aber an die Latte ging. So blieb es am Ende beim verdienten 2:0-Sieg für den FC Schwaig. (Rainer Hellinger)