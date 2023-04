Ascher-Hattrick und Georgakos-Doppelpack: Schwaig zaubert in der Rottaler Festung

Lupenreiner Hattrick: Ascher verhilft dem FC Schwaig zu einem deutliche 5:0 über Eggenfelden. © Thomas Martner

Die Landesliga Südost gilt derzeit als spannendste, weil ausgeglichenste Liga Bayerns. Abgesehen von Platz 1 und 18 sind alle dicht beieinander.

Schwaig – Mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen im Gepäck machte sich der FC Schwaig auf den Weg zum SSV Eggenfelden in die Rottaler Festung, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Am Ende setzte er jedoch ein dickes Ausrufezeichen: Der FC gewann 5:0.

In der Innenverteidigung kehrten Dani Fichtlscherer und Johannes Empl zurück. Ben Held nahm dafür auf der Bank Platz, Rici Maier fehlte ebenso wie Maxi Buchauer verletzungsbedingt. Nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten bekam Schwaig ein leichtes Übergewicht und hatte mit einem Weitschuss von Raffi Ascher, den Torwart Klaus Malec um den Pfosten drehte, die erste Chance.

Drei Minuten später erreichte ein Freistoß von Empl Ascher, der aber aus fünf Metern den Ball nicht richtig erwischte. Die größte Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte Vincent Sommer, der von Ascher perfekt freigespielt wurde, dessen Schuss aus zwölf Metern aber in den Armen Malecs landete. Im direkten Gegenzug scheiterte Eggenfeldens Alexander Gordok nach einem Konter mit seiner Direktabnahme aus acht Metern am glänzend reagierenden Franz Hornof im Schwaiger Tor. So stand es zur Pause 0:0.

FC Schwaig: Nach der Pause lspielten nur noch die Sportfreunde

Nach dem Seitenwechsel legte Schwaig los wie die Feuerwehr. Zuerst drehte Torwart Malec einen Rettungsversuch seines Verteidigers gerade noch um den Pfosten, ehe Sommer einen Schuss aus der Drehung über die Latte jagte. Erfolgreicher war in der 53. Minute Simon Georgakos.

Nach einem Eckball für Eggenfelden ging es schnell: Raffi Ascher legte in der eigenen Hälfte den Ball auf Georgakos ab, der mit einem Sprint von der Mittellinie zuerst seinen Gegenspieler stehen ließ, bevor er souverän den Ball am Torwart vorbeieinschoss. Nur eine Minute später durfte Schwaigs Youngster schon wieder jubeln.

Ein schöner Empl-Freistoß von der rechten Seite rutschte dem Torwart der Gastgeber durch die Hände, sodass Georgakos am langen Pfosten die Kugel zum 2:0 einschob.

Nun spielte nur noch eine Mannschaft, und das war der FC Schwaig. Bilal Ibrahim gewann im Mittelfeld den Ball, spielte schnell auf Geburtstagskind Mikey Straßer, der drei Gegenspieler stehen ließ und den Ball so präzise in die Mitte legte, dass Raffi Ascher aus fünf Metern nur noch den Fuß zum 3:0 hinhalten musste. Der FC gab weiter Gas. In der 80. Minute führte das schnelle Schwaiger Umschaltspiel wieder zum Erfolg.

Sommer sah den startenden Ascher, bediente ihn mustergültig, und Schwaigs Mittelstürmer überlupfte den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper der Gastgeber aus 25 Metern. Der Eggenfeldener Stadionsprecher, der die Szene mit den Worten „Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf“ kommentierte, traf den Nagel auf den Kopf.

FC Schwaig: Ascher schnürt lupenreinen Hattrick

Der FC spielte sich in einen Rausch und legte in Person Aschers und dessen lupenreinem Hattrick sogar noch das 5:0 nach: Tobi Jell köpfte zu Straßer, der den Ball die rechte Linie entlang zu Ascher schlug. Was dann folgte, war ein Tor der Extraklasse: Ascher setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und schlenzte die Kugel aus spitzem Winkel mit dem rechten Außenrist in die Maschen (86.). Die vielen mitgereisten Fans waren begeistert. Trotz des fünften Sieges in Folge fehlen aber noch ein paar Punkte zum Klassenerhalt. (Rainer Hellinger)