Schwaiger Fußballkunst und drei Ascher-Tore: Offensivfeuerwerk beim Sieg gegen Bruckmühl

Akrobatische Ballannahme: Vincent Sommer (M.) zaubert. Da können Maximilian Biegel (l.) und Andreas Wechselberger nur staunen. © Dominik Findelsberger

Die Landesliga Südost gilt als spannendste Liga Bayerns. Von Platz fünf bis Platz 17 kämpfen alle Teams gegen den Abstieg – und das vier Spieltage vor Schluss.

Schwaig – Dazu gehört auch der FC Schwaig, der nach sechs Siegen in Folge vergangene Woche in Pullach verlor, nun aber eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist: mit einem 5:1-Sieg über Tabellenführer SV Bruckmühl.

Beide Teams waren von Beginn an gut in der Partie. Schwaig machte das Spiel, Bruckmühl wartete ab, stand tief, und versuchte mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. In der 11. Minute setzte sich Sebastian Marx schön auf dem rechten Flügel durch, flankte scharf in die Mitte, aber Patrick Kunze setzte die Kugel knapp neben den rechten Pfosten. Die Gäste blieben gefährlich. Nach einer Ecke von der rechten Seite nahm Thomas Mühlhammer den Ball direkt, verpasste das Gehäuse aber um einen halben Meter.

FC Schwaig: Innenverteidiger erzielt Führung

Besser machten es auf der anderen Seite die Schwaiger. Tobi Bartl schlug eine Ecke von der rechten Seite auf Raffi Ascher, der den Ball mit dem Kopf zurück auf Daniel Fichtlscherer legte. Noch eine schnelle Körpertäuschung, dann schob der Innenverteidiger aus sieben Metern zur Führung ein.

Nur eine Minute später wäre fast das 2:0 gefallen. Bartl flankte vom linken Flügel scharf vor das Bruckmühler Tor, aber Ascher traf den Ball nicht voll, sodass SV-Torwart Markus Stiglmeir klären konnte.

In der 44. Minute der nächste Jubel: Bartl schlenzte die Kugel von der rechten Seite an den Innenpfosten, und Ascher drückte den Abpraller über die Linie. Er stand aber laut Ansicht des Linienrichters knapp im Abseits.

Nach dem Seitenwechsel drängte Schwaig auf das zweite Tor. Bilal Ibrahim spielte auf Vincent Sommer, der den Ball direkt in den Lauf von Markus Straßer legte. Dessen Schuss aus zwölf Metern strich knapp am langen Pfosten vorbeis. In der 53. Minute spielte Ibrahim die Kugel in den Lauf von Ascher, der nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Ascher trat selbst zum Elfmeter an und traf zum 2:0.

Nur acht Minuten später keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf. Schwaig brachte den Ball nicht aus dem Strafraum, ließ Gerhard Stannek flanken. In der Mitte stand Philipp Keller frei und köpfte gegen die Laufrichtung von Franz Hornof zum Anschlusstreffer ein.

FC Schwaig: Raffael Ascher trifft dreimal

Aber Schwaig zeigte sich nicht geschockt. Im Gegenteil: Nur zwei Minuten später spielten Sommer und Ascher im Mittelfeld Doppelpass und schickten Straßer auf die Reise. Der lief noch ein paar Meter und jagte dann den Ball per Vollspann aus zwölf Metern zum 3:1 ins kurze Eck.

Bruckmühl gab sich aber noch nicht geschlagen. Bei einem Schuss von Toptorjäger Maximilian Gürtler reagierte Hornof glänzend. Die Entscheidung fiel in der 71. Minute. Ibrahim spielte einen wunderbaren Pass in die Schnittstelle der Abwehr. Bartl legte uneigennützig quer, und Ascher vollstreckte souverän zum 4:1.

Aber Schwaig hatte noch nicht genug. Wieder war es Ibrahim, der dieses Mal den Ball über die Abwehr auf Lucas Hones chippte, der den Ball ablegte auf Ascher, der mit seinem dritten Tor an diesem zum 5:1-Endstand abstaubte. (Rainer Hellinger)