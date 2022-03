Revanche gelungen: Schwaig-Damen düpieren SV Geroldshausen

Traf zweimal Alu: Nana Opoko. © FC Schwaig

Nach einem tollen Kreisligaspiel gewannen die Fußballfrauen des FC Schwaig beim Bezirksliga-Absteiger und Aufstiegsfavoriten SV Geroldshausen mit 3:0 Toren.

Schwaig – Damit wahrte die Buchhauser-Elf die Tabellenführung. Geroldshausen legte los wie die Feuerwehr. Hohes Tempo und Pressing bereits tief in der Schwaiger Hälfte führten schon in der siebten Minute zur ersten guten Torchance durch Gina Peter, die aber Sophie Zeilhofer im Schwaiger Tor gerade noch entschärfen konnte.

Nach einer Viertelstunde kam Schwaig dann besser ins Spiel. Im Mittelfeld wurden die Zweikämpfe gewonnen, und die Gäste bekamen ein leichtes Übergewicht, ohne zunächst gefährlich vor dem Tor zu sein. Das änderte sich in der 44. Minute: Nach einem tollen Solo traf Sophia Buchhauser, die zwei Gegenspielerinnen hatte stehen lassen, ins lange Ecke zum 1:0.

Diese Führung gab den Gästen jede Menge Selbstvertrauen, sodass sie nach dem Seitenwechsel das Spiel dominierten. Tina Wendler im Tor von Geroldshausen hielt mehrere Male glänzend, war aber in der 78. Minute machtlos, als Vroni Rupprecht aus dem Gewühl heraus zum 2:0 traf. Danach brannte nichts mehr an. In der Defensive stand Schwaig mit Nora Alisch und Marie Jell sicher in der Abwehr.

In der 90. Minute bediente Nana Opoku Lola Ascher, die noch eine Körpertäuschung machte und dann eiskalt flach zum 3:0-Endstand einnetzte. Es war ein hochverdienter Sieg – auch in dieser Höhe, da Opoku zweimal noch Alu traf. Und eine gelungene Revanche für die 0:3-Niederlage im Hinspiel. (hr)