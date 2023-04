Schwaiger Erfolgslauf gegen Pullach vorerst gestoppt – Schiedsrichter zweimal im Mittelpunkt

Der Ball bleibt bei mir: Pullachs Josef Burghard (l.) lässt den Schwaiger Mario Simak ins Leere laufen. Foto: robert Brouczek © Robert Brouczek

Der FC Schwaig verliert gegen den Bayernliga-Absteiger SV Pullach. Damit ist der Erfolgslauf der Sportfreunde vorerst gestoppt.

Schwaig – Nach zuletzt sechs Siegen in Folge hat der FC Schwaig am Samstagnachmittag eine 0:2 (0:1)-Niederlage beim SV Pullach hinnehmen müssen und muss so weiter um den Klassenerhalt bangen. Der Sieg für den Bayernliga-Absteiger war nicht unverdient, weil er seine wenigen Torchancen konsequent nutzte und in der Defensive sehr gut stand.

Schwierig waren für beide Teams die Platzverhältnisse, die ein gepflegtes Kurzpassspiel kaum zuließen. Das lag nicht so sehr daran, dass der Boden zu weich, sondern dass der Rasen nicht gemäht und so viel zu lang und stumpf war. So operierten beide Mannschaften oft mit langen Bällen.

Die erste Torchance hatte Pullach in der 6. Minute, als der 1,93 Meter große Angreifer Maxi Stapf nach einer Ecke zwar am höchsten stieg, den Ball aber nicht mehr drücken konnte und ihn über die Latte setzte. Fünf Minuten später bediente Raffi Ascher seinen Sturmpartner Vincent Sommer, der noch einen Gegenspieler ins Leere laufen ließ, ehe er aus 20 Metern abzog. Seinen Schuss parierte Pullachs Torwart Marijan Krasnic aber ohne größere Probleme.

SV Pullach holt drei Punkte gegen FC Sportfreunde Schwaig

Eine Minute später stand dann Schiedsrichter Patrick Meixner im Mittelpunkt: Tobi Jell spielte mit einem herrlichen Ball in die Tiefe Ascher frei, der alleine auf Torwart Krasnic zulief, aber acht Meter vor dem Tor von Dominik Bacher zu Fall gebracht wurde. Aber zum Entsetzen der Schwaiger ließ der Schiri weiterlaufen. Eine vielleicht spielentscheidende Szene, die die Schwaiger Gemüter ziemlich erhitzte.

Nur drei Minuten später der nächste Aufreger: Torwart Krasnic stand neben seinem Tor, versuchte seinen Mitspieler Bacher anzuspielen, doch der Pass geriet einen Meter zu lang, sodass Leon Roth dazwischen ging. Innenverteidiger Bacher versuchte mit gestrecktem Bein Roth zu foulen, doch der blieb auf den Beinen und wollte gerade den Ball aus 18 Metern ins verwaiste Tor schieben, als Meixner pfiff, Roth den Vorteil nahm und auf Foul und Freistoß für Schwaig entschied, der aber nichts einbrachte.

Nach einem Schuss von Nasrullah Mirza, der aus 20 Metern drüber schoss (21.), war wieder Schwaig am Zug. Tobi Bartl spielte einen herrlichen Pass auf Sommer, dessen Schuss vom Fünfereck im letzten Moment noch geblockt wurde. Den abprallenden Ball spielte Sommer auf Ascher, der aus spitzem Winkel Torwart Krasnic überlupfte, aber der nachrückende Markus Strasser kam einen Schritt zu spät.

FC Sportfreunde: Pullacher Abwehrblock hält Schwaiger Schlussoffensive stand

In der 39. Minute gelang Pullach das 1:0. Kapitän Mathis Horndasch flankte in die Mitte, wo der Ball so unglücklich versprang, dass er Hannes Empl unter der Sohle durchrutschte, und Kevin Nsimba drückte die Kugel über die Linie.

Nach dem Wechsel versuchte Schwaig, Druck zu machen, aber Pullach stand sicher und konterte geschickt: Mirza spielte auf die linke Seite, wo Bartl zunächst den Schuss von Horndasch blockte, aber die anschließende Flanke verwertete Stapf per Kopf zum 2:0 (54.).

Schwaig warf nun alles nach vorne und wäre in der 60. Minute fast belohnt worden, doch wurde Straßers Schuss kurz vor der Torlinie geblockt. Im Anschluss rannte Schwaig immer wieder an, aber Pullach ließ hinten nichts mehr anbrennen und spielte die Partie geschickt runter.